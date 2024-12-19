越南驻泰国大使馆隆重举行越南人民军建军80周年和全民国防日35周年庆祝活动

12月18日晚，越南驻泰国大使馆和越南驻泰国国防武官办公室在曼谷阿塔尼酒店隆重举行纪念越南人民军建军80周年和全民国防日35周年活动。

越南驻泰国大使范越雄在仪式上发表讲话，回顾了越南人民军80年来的发展历程。他强调，迈入新时期，越南人民军继续弘扬英雄传统，不断提高综合素质、实力和战备能力，进一步彰显“胡伯伯部队”的美好形象，与人民保持血肉联系，为国家和平与稳定作出积极贡献。

范越雄大使强调，越南的国防是全民国防，具有和平和自卫性质，同时积极主动、坚决坚持预防和消除战争风险。越南党和国家始终坚持将经济社会发展与国防、安全和外交相结合，紧密协调国防安全活动与对外事务。

关于越南与泰国在国防与军事领域的合作，越南驻泰国国防武官傅兆强大校表示，近年来，两国在多个领域的合作不断深化并取得了切实成果，为两国共同利益服务。双方继续保持高级代表团互访，加强教育合作、兵种合作、情报合作，以及越南海警与泰国海上指挥中心（THAI-MECC）的合作。

此前，当天，越南驻泰国大使范越雄和国防武官傅赵强大校前往机场，为由泰国副总理兼国防部长普坦·威查亚猜（Phumtham Wechayachai）率领赴越出席2024年越南国际国防务展以及越南人民军建军80周年纪念活动的泰国国防部高级代表团送行。（完）