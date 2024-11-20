越南驻柬埔寨大使阮辉曾：越南注重加强与巩固同邻邦国家的友谊

在此次访问前夕，越通社驻金边记者就此访对越柬双边关系的意义和重要性，在访问框架内的双边和多边活动对越南驻柬埔寨大使阮辉曾进行了采访。

阮辉曾表示，国会主席陈青敏在两国举行推翻波尔布特种族灭绝制度45周年、奠边府大捷70周年和《日内瓦协议》签署70周年和越柬建交57周年等活动背景下举行。

这也是陈青敏在越南国会主席的岗位上首次对柬进行正式访问。在此次访问框架内，陈青敏将代表越南共产党出席亚洲政党国际会议第12届全体大会和国际宽容与和平议会第 11届会议，其再一次强调越南党和国家一向重视加强与巩固同包括柬埔寨在内邻邦国家的团结和友好合作关系，体现了越南的责任，发挥作为国际社会积极成员的作用。

关于双边关系，近年来，两国高层领导人互访频繁，致力于确定两国关系的发展方面。阮辉曾认为，陈青敏此次访柬之旅具有深刻意义，有助于继续本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定”的方针进一步巩固、培育、扩大 与加强两国关系，继续展现越南对全球和地区问题的责任感。

对于议会外交乃至两国友好合作关系的评估，阮辉曾表示，国会主席陈青敏将同柬埔寨国会主席昆索达莉一同主持由越南党、国家和人民援建价值2500万美元的柬埔寨国会新行政大楼落成典礼。其被视为两个民族世代友好的象征工程之一。

从总体开看，两国一直高度重视加强与巩固两党、两国、两国国会、政府和人民传统合作关系。两国高层领导人互访频繁，从而达到许多战略协议。

双方重申尊重并全面落实已签署的各项协定和条约，决心按照“睦邻友好、传统友好、全面合作、长期稳定”的方针建设两国关系，维护越柬团结和友谊万古长青。

至于越柬双边关系未来的优先事项和机会，阮辉曾认为，未来，两国迎来推动越柬关系迈上新台阶的许多机会。

阮辉曾表示，除了传统合作领域外，双方继续扩大合作关系的机会较多。例如，高科技、数字技术、清洁技术、绿色技术、数字化转型、加工业、信息技术和人工智能（AI）等领域的合作。这是吸引与促进两国企业对两国市场进行投资的领域，并吸引外国企业对两国进行投资。

除双边合作机制外，两国还建立了双方共同参与的多边合作机制，促进两国经济发展。

至于未来两国关系的优先事项，阮辉曾认为，第一，两国需要维持与发展良好政治关系，引领两国关系大局。此外，不断提高人们对越南和柬埔寨关系重要性的认识。

第二，双方要把握机遇、克服挑战，推动两国各领域合作发生真正变化。

第三，双方应继续维护与发挥安全国防和对外的合作，坚持为两国发展事业维护和平稳定环境，确保两国的利益，致力于国际和地区和平、稳定与发展。

第三，两国需要继续维持、发挥与促进两国各部门、国会、地方政府、政治社会团体之间合作关系务实发展，促进两国人民之间对接。

第五，注重向两国人民尤其是年轻一代宣传和教育两国团结友好的传统，让他们有责任维护和培育两国关系不断发展，造福两国人民。

另外，近年来，两国立法机构的合作关系不断深广、务实与有效发展。

阮辉曾表示，陈青敏出席亚洲政党国际会议第12届全体大会暨国际宽容与和平议会第 11届会议一事体现了越南对东道国柬埔寨的作用给予重视，同时表明越南在国际舞台上的作用、地位和威望不断提升。

越南愿参与国际和地区论坛，发挥越南在全球和地区问题上的作用和贡献，为世界和平和人类幸福作出贡献。（完）

