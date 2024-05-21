越南驻日本大使：越南是国际社会负责任、有担当和可靠的一员

范光孝大使表示，黎明慨此次日本之行继续向国际社会展现出作为东盟可靠伙伴和国际社会责任担当一员的越南形象，越南政府不断努力为企业营造有利的投资环境，成为企业在充满不确定性因素的世界中的安全目的地。



2023年越日建交50周年，两国关系提升为“致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”。黎明慨此访继续肯定越南对日本倡议的支持，也是两国关系升级后越南政府领导人首次对日进行的工作访问。



范光孝大使指出，越南自2009年开始参加第15届亚洲未来大会，越南高级领导人15年来的积极参与和为会议成功举办做出的贡献得到了组委会、代表们和日方的认可。参加亚洲未来大会不仅帮助越南及时把握区域新趋势、新变化、新发展方向，还是广泛分享越南的发展思想、国家治理以及越南为解决地区和国际问题所做贡献等的机会。



作为亚洲和世界负责任的一员，越南始终愿与各国携手努力，维护和促进和平、稳定与发展，致力建设更加美好的亚洲。



50年来，越日在经济、贸易、投资、安全、文化、教育、农业、卫生、劳工、人文交流、地方合作等领域取得了全面进展，政治互信不断增强。两国在联合国、东盟、亚太经合组织、亚欧峰会等地区和国际论坛上密切配合。范光孝大使强调，加强两国关系从未得到两国政府和人民如此广泛的共识。

范光孝大使指出，两国合作潜力仍然很大，日本是越南实现三大战略突破口（完善制度、基础设施、人力资源）和发展目标的重要伙伴。今后，越南要重点落实高层所达成的共识，重点做好以下几方面工作：



第一，进一步加强各级代表团互访，增进政治互信，继续与日方配合，促进各领域合作，推动两国关系迈上新台阶。



第二，充分挖掘两国经济互补优势，加强两国经济联系，保持日本作为越南在官方发展援助、投资、贸易等方面的主要合作伙伴地位。推动日本对越投资，支持越南企业参与日本企业的供应链。



三是推动数字化转型、数字经济、数字社会、绿色转型等潜力领域的合作。



范光孝大使强调，凭借当前两国良好的发展势头，加上两国政府和人民的心愿，越日全面战略伙伴关系正迎来新的发展机遇，为两国人民带来实实在在的利益，为亚洲和世界的和平、稳定、繁荣做出积极贡献。（完）