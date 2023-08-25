越南驻新加坡大使梅福勇：李显龙总理之访有助于推动越新战略伙伴关系发展

值此新加坡总理李显龙于8月27日至29日对越南进行正式访问之际，越通社驻新加坡记者就此访的意义和重要性、双方即将加强合作的领域以及签署的合作协议等问题采访了越南驻新加坡大使梅福勇。

梅福勇大使表示，李显龙总理此访是其第五次以新加坡总理身份访越。这展现出了新加坡和越南之间密切的关系。此次访问有力巩固、促进和深化两国间的战略伙伴关系，为地区和世界的和平与稳定作出贡献。

此访恰逢越新建交50周年和建立战略伙伴关系10周年之际进行。

访问期间，李显龙总理将出席一系列重要活动，彰显越新全面合作与互信。

梅福勇谈及越南政府总理范明政于2023年2月访问新加坡之后的成果时表示，越南政府总理范明政于2023年2月对新加坡进行的正式访问取得了丰硕成果。双方在继续实施现有合作项目的同时，也签署了数字经济、绿色经济、经贸合作、海事合作和创新等多个新兴领域的合作协议。

越南与新加坡签署关于建立数字经济-绿色经济伙伴关系的谅解备忘录成为了范明政总理此访的一个重要亮点。这是越南和新加坡优先发展的领域。近年来，双方努力增进交流，推动合作领域落地实施，争取在不久的将来签署相关合作协议。

越南政府总理8月2日签署了关于成立跨部门工作组的谅解备忘录，以推动实施两国数字经济和绿色经济伙伴关系。这是未来几年两国合作空间广阔的领域。在数字经济方面，双方将扩大发展合作，实现数字政府、数字经济和数字社会对接。在绿色经济方面，两国目标非常相似，都是力争到2050年实现清零排放，今后两国将重点在清洁能源和绿色能源领域开展合作。越南总理范明政承诺，越南愿向新加坡出售可再生能源，双方正在推动落实该协议的具体内容。

此外，两国继续推进现有合作项目的实施。 2023年，越南政府继续为多个省市的越南-新加坡工业园（VSIP）颁发许可证。双方在教育培训、司法、高素质人力资源开发、基础设施建设等领域的合作也取得了积极的进展。

梅福勇大使希望在此次访问期间，双方能签署一项非常重要的协议，即越南和新加坡之间的碳信用协议。若该协议成功签署，这将是新加坡与世界上第一个国家签署该协议。新加坡希望该协议成为东盟国家之间合作的典范。

同时，越南将续签关于连接两国经济的框架协议，从以前6个领域扩展到绿色经济、数字经济、创新等其他领域。

在各级人力资源开发方面，双方可推进教育培训、技能人才培养、国家和国有企业高级管理人员培训等领域的合作。

双方还将增进高级互访，加速现有合作项目。据了解，访问期间，双方将签署8至10个涉及多个领域的重要文件。（完）