越南驻斯洛伐克大使：越南人社群是助力建设越南与斯洛伐克稳固关系的桥梁

近日，斯洛伐克政府正式承认旅居斯洛伐克越南人社群为该国的第14个少数民族。

越南驻斯洛伐克大使阮俊就此事件接受越通社驻中欧和东欧记者采访时表示，这是一项具有重要意义的事件，有助于旅居斯洛伐克越南人社群享有更多权利，更深入地融入所在国的政治、经济、文化和社会生活，是助力建设越南与斯洛伐克稳固关系的桥梁。具体，旅居斯洛伐克越南人社群享有更多斯洛伐克政府在教育、卫生、文化发展等方面提供的资助，同时在举办各项社区活动时将获得民族发展基金会的支持。

阮俊大使指出，早在50多年前，根据越南与捷克之间的协议前往捷克留学、接受职业培训的越南大学生、实习生和劳动者就形成了旅居斯洛伐克越南人社群。在过去的时间里，越南人社群为当地经济发展做出了许多有效贡献。捷克共和国和斯洛伐克共和国从捷克分开后，越南人社群继续为斯洛伐克的发展做出贡献，并得到了斯洛伐克政府的认可。后来，越来越多越南人到斯洛伐克投资兴业和越南工人到斯洛伐克工作，他们向当地居民传播越南传统美食。

阮俊大使强调，旅居斯洛伐克越南人社群起着保护越南民族文化特色的作用。旅居斯洛伐克越南人协会执行委员会有效运作，为社群举办多项活动，协助越南人融入当地社会，遵守所在国法律法规，同时一直向往着越南祖国。今后，越南驻斯洛伐克大使馆计划与旅居斯洛伐克越南人协会执行委员会协调 举行更多积极活动，促进旅居斯洛伐克越南人社群不断发展壮大，为当地经济社会发展做出更多贡献。

越南驻斯洛伐克大使阮俊表示，与此同时，越南驻斯洛伐克大使馆将与旅居欧洲越南人协会联合会共同举行一些活动，以团结作为斯洛伐克共和国少数民族和捷克共和国少数民族的两个越南人社群，使其成为越南与斯洛伐克和越南与捷克关系的重要组成部分。（完）