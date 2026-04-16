越南驻斯洛伐克大使：斯洛伐克总理越南之行为越斯传统友谊翻开新篇章

值此斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）4月12日至14日对越南进行正式访问之际，越南驻斯洛伐克大使范长江就此访的成果和意义接受了越通社记者的采访。

对于罗伯特·菲佐总理此次访越的主要成果，范长江表示，罗伯特·菲佐总理此访为两国长达76年的传统友谊与多领域合作关系翻开了新篇章。此访最突出的成果是双方通过了关于将越斯关系提升为战略伙伴关系的联合声明，使斯洛伐克成为越南的第12个战略伙伴，加上15个全面战略伙伴，继续扩大国际伙伴网络，是越南构建广泛、高效、服务保卫主权、经济社会发展及提升国际地位目标的重要工具。此次访问时间虽短但高效，聚焦于提升关系框架及达成具体协议，有望为今后更深入的合作奠定基础。

范长江表示，相信菲佐总理的访问将为双边关系注入新的动力。访问中，双方领导人就双边合作及国际问题上达成许多共识，展现了将关系提升到新高度的坚定信心，以回应刚刚建立的战略伙伴关系的期望。

范长江指出，访问期间，双方签署了6项涉及政治外交、国防、文化、原子能、质量计量标准及地方合作等领域的合作文件，以及超过10项涉及能源、医疗、旅游、制造业、工业园区基础设施等领域的协议。访问日程中，在河内和胡志明市分别举行了越斯经济投资合作企业论坛，旨在有效挖掘两国间巨大的合作潜力。

罗伯特·菲佐总理对越南的发展活力和有效的外交政策以及清晰的发展战略表示钦佩，希望今后双方将政治互信转化为真正有效的商业机会和经济合作。

借此机会，也应认识到作为斯洛伐克第十四大少数民族，在斯越南人社群的贡献将日益重要。他们不仅是“远在他乡的越南人”，而且已成为与斯洛伐克社会紧密相连的一部分，同时也是越南的外交、文化和经济财富。相信这一桥梁作用将得到更充分的发挥，为推动越斯多领域合作迈上新台阶作出贡献。（完）