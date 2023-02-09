越南驻文莱大使陈文科：政府总理范明政出访文莱为越文两国关系注入强劲动力

值此越南政府总理范明政即将从2月10日至11日对文莱进行正式访问之际，越通社驻东南亚记者就此次访问的目的和意义以及两国在今后的合作方向等问题对越南驻文莱大使陈文科进行了采访。

陈文科在接受越通社记者采访时表示，范明政总理的访文之旅具有非常重要的意义。其一，这是范明政在新的工作岗位上和自越共十三大结束后以及新冠肺炎疫情爆发以来首次出访文莱。

这也是越南政府最高领导人时隔近16年后首次对文莱进行正式访问，其为进一步深化与文莱的全面伙伴关系注入强劲动力。

其二，此次出访在两国关系呈现良好发展势头和两国刚举行建交30周年（1992-2022）庆典背景下具有特别的意义。访问期间，范明政总理将会见文莱国王哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚(Haji Hassanal Bolkiah)，旨在提出促进两国在所有领域的双边合作关系的方向，为有效实施全面伙伴合作框架作出积极贡献。

其三，范明政对文莱的正式访问之旅已表明越南在实施对外路线的积极精神，以及与文莱乃至东盟国家之间的关系的高度重视，进而有助于增强各国之间的对接并提升东盟的中心作用。

陈文科指出，越南与文莱于1992年正式尖叫，并于2019年升级为全面伙伴关系。两国关系日益密切，政治互信不断增强，在多边论坛上保持相互支持。即使在新冠肺炎疫情爆发期间，双方仍以线上方式保持交流有接触。值此2022年两国建交30周年之际，越南外交部长裴青山于2022年9月对文莱进行了正式访问，并与文莱外交与贸易部第二部长共同主持了双边合作混合委员会（JCBC）第二次会议。

在经贸方面，去年双边贸易额提前三年突破5亿美元大关。关于国防安全合作，双方于2019年启动了有关安全和预防跨国犯罪领域的合作协议的谈判。此外，两国教育合作亮点纷呈，文莱国立大学（UBD）在岘港FPT大学成立了外语教学中心，经常派学生赴越南交流和学习，UBD大学于2019年开设了由越南教师直接授课的越南语班等。此外，两国民间交流活动十分丰富多样。

目前旅居文莱的越南人有300人左右。越南人社群团结，专心谋生，一直心系祖国。 每年，越南大使馆都会在春节之际举行迎春见面会活动。

陈文科表示，越文友谊日益牢固并走向深入。两国在东盟-欧盟合作、亚欧合作论坛、亚太经合组织（APEC）、联合国等框架下保持互相配合于支持，同时加强东盟互联互通，发挥东盟的核心作用。

陈文科认为，在越南政府总理范明政访问文莱后，双方应落实好此次访问取得的成果，进一步推动全面伙伴关系强劲发展，特别着力挖掘两国经济合作的一切潜力，同时为巩固东盟的团结和维护地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）