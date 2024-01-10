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越南驻巴西大使：巴西注重推动与越南双边关系
2023年12月，越南外交部成功举行第32次外交工作会议。越共中央总书记阮富仲在本次会议上强调，自越共十三大任期开始至今外交活动的成果为越南在国际舞台上确立新的地位做出了贡献。
至于越南与巴西的关系，裴文毅大使认为，2023年是对巩固两国全面伙伴关系具有重要意义的一年。两国恢复了各级代表团的互访，两国各渠道关系继续得到保持，两国高层领导人在国际组织和多边论坛上也保持交往。
特别是，越南政府总理范明政对巴西进行正式访问是两国关系的重要里程碑。这是自1989年两国建立外交关系以来越南高层领导人第5次对巴西进行访问，是16年来高层首次访问。在此访框架内，双方发表了联合公报，就加强在政治、外交、国防、安全、贸易、投资、科技、文化、旅游、民间交流等领域的合作关系的措施达成一致，一致同意将两国关系提升为战略伙伴关系。
2023年，越南与巴西贸易额达近70亿美元。双方承诺力争到2025年将双边贸易额增至100亿美元，到2030年达150亿美元。在范明政总理访问巴西期间，两国签署了有关外交、教育培训、国防和农业等领域的4项重要文件，为最大限度地开发双方具有优势领域做出贡献。
巴西继续是越南在拉丁美洲的第一大贸易伙伴，因此，巩固与巴西乃至拉丁美洲各国，尤其是南方共同市场（MERCOSUR）国家的合作关系将为促进越南与南美共同市场自由贸易协定的谈判发挥极为重要作用。该协定将为加强越南与南美共同市场成员企业和人民之间在经营、贸易和投资领域的合作提供动力，同时加强区域间经济互联互通。
巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦政府十分重视与越南促进双边关系。这是越南把握机会，加强两国关系的可喜迹象，为凸显越南在国际舞台上的地位和作用作出贡献。
2024年，越南与巴西将庆祝两国建立外交35周年。双方预计开展高层和各级代表团的互访，促进各部门和地方之间的合作，加强民间交流活动。越南期待巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦继2008年首次访越后对越南进行第二次访问。
另外，越南政府预计在巴西举行越南文化日活动，旨在向巴西和南美地区友人推广越南风土人情和文化。越南巴西电影周和巴西越南电影周以及图片展预计今年在两国举行。
两国还希望今后促进体育、文化艺术、民间交流和旅游等领域的合作关系。
2024年，巴西正式担任二十国集团的轮值主席国。裴文毅大使强调，在巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦政府的领导下，巴西奉行开放的对外政策和实现外交关系的多边化、多样化，为提升巴西在国际和地区舞台上的地位和声誉做出了贡献。
因此，2024年，巴西将继续努力巩固其在国际组织、多边论坛和二十国集团的地位和作用。
裴文毅希望2024年越南与巴西外交关系将继续发展并提升到新台阶。（完）