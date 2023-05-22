越南驻巴西大使馆举行胡志明主席诞辰133周年纪念活动

值此之际，越南驻巴西大使馆还举行胡志明主席图片展，与媒体记者会面、交流并分享胡主席的职业生涯，特别是他老人家寻找救国之路的，使馆同时为与会代表举行招待会。



巴西海军上将弗拉维奥·奥古斯托·维亚纳·罗查（Flávio Augusto Viana Rocha ）、巴西利亚联邦区国际关系负责任帕科·布里托（Paco Britto）和国际记者和巴西外交官协会 （Abrajinter）代表以及越南驻巴西大使馆的全体工作人员一同参加。



越南驻巴西大使范氏金花在活动上发表讲话对越南的朋友表示最深切的感谢，同时高度评价记者们的合作，通过媒体工作已使巴西人民更加了解越南风土人情以及越南所取得的成就，为促进越巴两国友好关系做出贡献。（完）