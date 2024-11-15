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越南驻巴西大使裴文毅：出席G20会议肯定越南在国际舞台上的地位和威望
第一，越南在国际合作中发挥积极作用，坚定多边合作，为可持续发展、安全和气候变化等全球问题贡献力量。越南在G20的参与度表明越南在国际舞台上的地位不断提高。
第二，分享发展经验，讨论的问题之一是反贫困斗争和可持续发展。越南从一个贫困国家现已成为增长最快的经济体之一。越南贫困户比例从1993年的58%以上降至2021年的2.23%，人均收入从1993年的185美元升至2023年底的4284美元。越南在经济发展和减贫方面的宝贵经验可为解决这些普遍问题做出贡献。
第三，越南代表发展中国家为全球问题做出贡献。越南可以充当发达国家与发展中国家之间的桥梁，在全球事务中表达这些国家的观点和需求。积极主动地融入国际社会、成为可靠和负责任的伙伴为方针，根据会议的主题和议程，越南将与其他国家协调，促进伙伴关系和支持发展中国家，在遵守国际法基础上加强合作，巩固地区和世界和平稳定环境等国际共同关注的重要问题。
2024年是越巴建交35周年。此次访问不仅不仅是为了庆祝这一里程碑，而且也有助于进一步加强越巴全面伙伴关系，增进互相了解和互相信任，推动两国合作迈上新台阶。
范明政对巴西的访问也为两国建立和发展更加密切的合作关系创造了机遇，特别是在双方都有优势和利益的领域，如农业、科技、能源转型、生物能源等，符合G20峰会讨论的内容。
关于越南与南共市自贸协定谈判的前景，裴文毅认为，签署《越南-南方共同市场自由贸易协定》将给越南带来许多机遇和利益，包括扩大出口市场、招商引资以及加强各领域合作。这不仅有助于推进越南经济发展，而且也提升日益深度融入国际一体化的越南的地位。
越南希望巴西推动该自贸协定谈判早日启动。两国将成为彼此同东盟、南方共同市场以及这两个组织和其他地区组织合作的有效桥梁。（完）