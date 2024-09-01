越南驻外大使馆纷纷举行国庆节活动

越南驻大阪总领事吴郑霞在仪式上致辞时强调，79年来，在越南共产党的领导下，越南人民战胜了一切困难，并取得了许多重大成就。越南经济持续强劲增长，包括越南与日本的全面战略伙伴关系在内的对外关系和国际一体化日益深化。



日本继续是越南的重要合作伙伴，2023年双边贸易额超过450亿美元，使日本成为越南第四大贸易伙伴和第二大直接投资国，投资总额达65.7亿美元。



值此越南国庆79周年之际，大阪府副知事山口信彦（Yamaguchi Nobuhiko）宣读吉村博文知事（Yoshimura Hirofumi）的贺信。



*8月30日晚，越南驻巴基斯坦大使馆在首都伊斯兰堡隆重举行国庆节79周年庆祝活动，近200名代表出席活动。



越南驻巴基斯坦大使馆在首都伊斯兰堡隆重举行国庆节79周年庆祝活动。图自越通社

越南驻巴基斯坦大使范英俊在庆祝活动上发表讲话时回顾了从1945年9月2日，胡志明主席宣读《独立宣言》，宣告越南民主共和国，即现在的越南社会主义共和国诞生以来，越南在国家保护、建设与发展事业所取得的成就，同时强调，越南继续奉行独立、自力自强、和平、合作与发展的外交政策；实现国际关系多边化和多样化；积极主动融入国际社会，为地区和世界的和平稳定与共同繁荣作出贡献。今天的越南已成为一个充满活力、富有发展潜力的国家，并成为国际社会值得信赖的伙伴。



对于越巴关系，范英俊大使强调，自1972年11月8日建交以来，越南一贯重视发展与巴基斯坦在政治、外交、经济等领域的友好合作关系。今年上半年，双边贸易额超过4亿美元，比2023年同期增长28%，预计2024年将达到9亿美元左右。



*值此越南国庆79周年之际，8月30日，由阿努帕尔·冯诺科（Anouparb Vongnorkeo）大使率领的老挝常驻联合国代表团前往越南常驻联合国代表团总部表示祝贺。



*越通社驻法国记者报道，当地时间8月31日上午，老挝驻法国大使坎英·吉乍德（Kham-Inh Khitchadeth）前往越南驻巴黎大使馆总部庆祝越南国庆79周年。（完）