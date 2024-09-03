越南驻外大使馆举行活动庆祝越南社会主义共和国成立79周年

古巴与世界人民友好协会主席、古巴英雄费尔南多·冈萨雷斯（Fernando González Llort）在活动上发表讲话时已强调了胡志明主席于1945年9月2日宣读《独立宣言》，宣布越南民主共和国（今为越南社会主义共和国）成立的历史意义。



费尔南多·冈萨雷斯强调，胡志明主席遗嘱将永远成为越南人民、越南共产党继续在可持续发展事业，走向民富、国强、社会公正和文明目标过程中取得许多成就的指南针和实践基础。



越南驻古巴大使黎光龙强调独立日的意义和价值，胡志明主席遗嘱是道德、文化、崇高感情等的结晶。胡志明主席的遗嘱以跨时代的价值，不仅对今日越南年轻一代产生影响，而永远成为历代青年学习和践行胡志明榜样、道德、思想和作风的灵感源泉。



*当地时间9月1日晚，越南驻坦桑尼亚大使馆隆重举行庆祝越南社会主义共和国成立79周年招待会。

越南驻坦桑尼亚大使馆隆重举行庆祝越南社会主义共和国成立79周年招待会。图自越通社

越南驻坦桑尼亚大使武青玄在活动上致辞时回顾了九·二日的重大历史意义，越南79年来在各领域取得的成就。



活动上，越南大使馆还放映了越南历史、文化和旅游的宣传片，推介和邀请国际友人品璋越南特色美味菜肴。



在国内各地欢度国庆节的气氛中，旅居加拿大部分地区的越南人在所在城市的市政厅举行升旗仪式，表达他们对祖国自豪感和心系祖国的团结精神。



这是具有极为重要意义的活动，是越南独立日期间，旅居渥太华的越南人首次目睹金星红旗在加拿大国家行政机构飘扬的一刻。



旅居渥太华越南人代表裴文俊援引了胡伯伯所说“没有什么比独立自由更可贵”的名言，希望旅居加拿大所有越南人能够为建设更加富裕、更加美丽的家乡和祖国做出贡献。



另外，旅居爱德华王子岛省夏洛特镇和多伦多越南人也举行了升旗仪式。



*值此之际，另一方面，旅居塞浦路斯共和国越南人、塞浦路斯越南妇女协会、越南-塞浦路斯家庭协会、塞浦路斯越南同乡协会、越南-塞浦路斯友好企业协会联合举行见面会，庆祝八月革命和九·二国庆节。



欧盟跨文化理事会董事会成员Nenad Bogdonovic对旅居塞浦路斯越南人的参与及融合，为该国多文化和欧盟文化一体化做出贡献，丰富了塞浦路斯文化给予肯定。



这一活动是旅居塞浦路斯越南人重温民族历史，加强交流，战士团结爱国精神的良好机会。（完）