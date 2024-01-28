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越南驻外使领馆纷纷举办活动 喜迎新春
越南驻新加坡大使梅福勇在招待会上已向侨胞们介绍国情、越新两国关系情况。梅福勇强调，新加坡继续成为越南最大投资来源国。两国关系在经贸、安全、国防、培训和民间交流等领域全面发展。梅福勇同时高度评价旅新越侨、越南人为巩固两国人民之间的良好关系做出的贡献。
*自1月27日至28日，越南驻马来西亚大使馆和越马友好协会联合在首都吉隆玻武吉免登举行2024年越南春节活动。越南驻马来西亚大使丁玉灵和夫人，马来西亚各部门领导参加。
丁玉灵大使表示希望，越南春节活动将拉近旅马越侨之间的距离，缓解他们思乡之情。他同时表示希望旅马越侨继续发挥爱国传统，为两国的共同发展做出积极贡献，成为推动两国良好友好关系的桥梁。丁玉灵大使特别强调侨胞们需继续维护越南语，发挥和弘扬越南民族良好文化特色和传统。
*据越通社驻老挝记者报道，在春节即将到来之际，越南驻老挝琅勃拉邦省总领事馆同旅居老挝北部各省越南人社群联合举行了春节招待会。
越南驻琅勃拉邦总领事乔是恒福在招待会上致辞时已介绍了2023年越南政治、经济、文化和社会等领域的情况，重温越老两党、两国人民之间的历史传统、罕见和特殊关系发展过程。
*在2024甲辰龙年春节即将到来之际，澳大利亚悉尼市New Sunlight for Children慈善社会组织举行了包粽子活动。该活动吸引许多旅居悉尼越侨参加。该活动有助于保护和弘扬越南民族的传统文化。参加活动的越侨们一起包粽子、倾听越南民族传统节日文化的故事。