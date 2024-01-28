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越南驻外使领馆纷纷举办活动 喜迎新春

在新春佳节即将到来之间，旅居新加坡、马来西亚、老挝使领馆和在澳大利亚悉尼社会慈善组织纷纷举行迎新春活动。 *27日晚，越南驻新加坡大使馆举行了新春招待会。旅新越侨胞、大使馆工作人员、在新工作和学习的越南人等参加。

越南驻新加坡大使梅福勇在招待会上已向侨胞们介绍国情、越新两国关系情况。梅福勇强调，新加坡继续成为越南最大投资来源国。两国关系在经贸、安全、国防、培训和民间交流等领域全面发展。梅福勇同时高度评价旅新越侨、越南人为巩固两国人民之间的良好关系做出的贡献。

*自1月27日至28日，越南驻马来西亚大使馆和越马友好协会联合在首都吉隆玻武吉免登举行2024年越南春节活动。越南驻马来西亚大使丁玉灵和夫人，马来西亚各部门领导参加。

丁玉灵大使表示希望，越南春节活动将拉近旅马越侨之间的距离，缓解他们思乡之情。他同时表示希望旅马越侨继续发挥爱国传统，为两国的共同发展做出积极贡献，成为推动两国良好友好关系的桥梁。丁玉灵大使特别强调侨胞们需继续维护越南语，发挥和弘扬越南民族良好文化特色和传统。

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在马来西亚举行的2024年越南春节活动。图自越通社

越南春节活动已吸引大量参观者，越侨们的展位已展示和出口越南粽子、咖啡、腌葱等富有越南春节特色的菜肴；越南传统服装奥黛和春节花市等也吸引大量参观者。越侨们希望向马来西亚和国际友人推介越南人传统节日之美。

*据越通社驻老挝记者报道，在春节即将到来之际，越南驻老挝琅勃拉邦省总领事馆同旅居老挝北部各省越南人社群联合举行了春节招待会。

越南驻琅勃拉邦总领事乔是恒福在招待会上致辞时已介绍了2023年越南政治、经济、文化和社会等领域的情况，重温越老两党、两国人民之间的历史传统、罕见和特殊关系发展过程。

*在2024甲辰龙年春节即将到来之际，澳大利亚悉尼市New Sunlight for Children慈善社会组织举行了包粽子活动。该活动吸引许多旅居悉尼越侨参加。该活动有助于保护和弘扬越南民族的传统文化。参加活动的越侨们一起包粽子、倾听越南民族传统节日文化的故事。

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澳大利亚悉尼市New Sunlight for Children慈善社会组织举行了包粽子活动。图自越通社

New Sunlight for Children慈善社会组织成立于2015年4月，截至目前组织成员超360名。每逢春节到来时，该组织举行多项活动如制作日历、制作红包、礼品袋、走步、骑自行车、喜迎新春和包粽子等活动以捐助善款。该组织希望通过各项活动对旅澳越侨子女进行民族良好传统教育，希望他们心系根源。（完）

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1月29日，越南政府总理范明政主持召开2024年1月份政府立法工作专题会议，讨论了五项内容，其中包括《警卫法若干条款修改补充法》、《预防和打击人口贩运法（修正案）》、《公证法（修正案）》等三项法案以及《民事判决执行法（修正案）》、《企业所得税法（修正案）》等两项立法建议。
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