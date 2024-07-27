越南驻外使领馆举行阮富总书记吊唁活动

据越通社驻法国记者报道，25日和26日两天，70多个集体和个人已来到越南驻法国大使馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言。除了法国各机关、团体，旅法越南人社团、各国驻法国大使馆、国际组织代表等的代表外，许多旅法越侨已经前来吊唁并在吊唁簿上留言，对阮富仲总书记逝世表示深切的哀悼，将其视为国家和越南人民的巨大损失。



法国共产党代表在吊唁簿上留言写道，阮富仲总书记是一名活动家，伟大的人民公仆，他已领导越南共产党，努力解决越南发展面临的挑战。他在增强越南人民对越南共产党的信任中起着重大作用，将道德视为共产主义者行动的基础。他同时在尊重国际法框架内通过推动“竹子外交”为加强越南国际关系做出巨大贡献。



*据越通社驻南非记者报道，在阮富仲总书记国葬两天内，安哥拉领导、各国驻安外交代表机构、旅安越南人和国际友人已来到越南驻安哥拉大使馆吊唁阮富仲总书记。大使馆于当地时间25日9时上午设立吊唁簿。杨正职大使已代表大使馆在吊唁簿第一页上留言。



在25至26日两天内，共有2个安哥拉领导代表团、29个外交使节代表团、19个旅安越南人社团和许多越侨来到大使馆吊唁阮富仲总书记。安哥拉人民解放运动（MPLA）副主席达米昂（Luisa Damiao）已代表安人运在吊唁簿上留言。



*据越通社驻中欧和东欧记者报道，自25日至26日，越南驻罗马尼亚大使已隆重举行阮富仲总书记吊唁仪式并设吊唁簿。



罗马尼亚政府、外交部，各国驻罗外交使节、罗马尼亚友人已前来吊唁并在吊唁簿上留言，对阮富仲总书记的逝世致哀。旅罗越南人也前来吊唁阮富仲总书记，高度评价阮总书记对越南的巨大贡献。



*26日上午，斯里兰卡外交部部长阿里·萨布里（Ali Sabry）已来到越南驻斯里兰卡大使馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言，强调斯里兰卡将永远怀念阮富仲——一个亲密的朋友，通过“竹子外交”流派推动亚洲乃至世界和平与和谐的领导者之一。



26日上午，与越南共产党拥有密切关系的斯里兰卡人民解放阵线主席阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）；各国驻斯里兰卡代表机构、该国僧尼等已前来大使馆吊唁阮富仲总书记。



*据越通社驻非洲记者报道，当地时间25日上午，越南驻坦桑尼亚大使馆已隆重开设吊唁簿，同时举行吊唁仪式。各外交机构代表、旅坦越南人和国际友人已来到大使馆吊唁阮富仲总书记。在25日和26日国葬两天内，23个代表团已来到大使馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言，包括中国、俄罗斯、荷兰、沙特阿拉伯、日本、苏丹、伊朗和朝鲜等国家驻坦桑尼亚代表团。



此前，坦桑尼亚执政党的坦桑尼亚革命党（CCM）主席萨米娅·苏卢胡·哈桑(Samia Suluhu Hassan)已就阮富仲总书记向越南国家主席、人民和阮富仲总书记家眷致唁电。



*26日，俄罗斯领导人和政治家继续来到越南驻俄罗斯大使馆吊唁阮富仲总书记，对阮富仲总书记逝世表示惋惜和哀悼。



俄罗斯国家杜马第一副主席伊万∙梅利尼科夫（Ivan Melnikov）强调，阮富仲总书记在建立两国全面战略伙伴关系仲做出巨大的贡献。



俄罗斯联邦委员会副主席康斯坦丁·科萨切夫（Konstantin Kosachev）、俄罗斯联邦共产党主席根纳季·久加诺夫（Gennady Zyuganov）等前来吊唁并在吊唁簿上留言，对阮富仲总书记逝世表示深切哀悼。



在25日和26日两天内，近200个代表团已来到大使馆吊唁阮富仲总书记。



*据越通社驻比勒陀利亚记者报道，26日，许多国际外交使节、南非政府机关代表已来到越南驻南非大使馆吊唁阮富仲总是书记并在吊唁簿上留言。



南非副总统保罗·马沙蒂莱（Paul Mashatile）已代表南非国家和人民向越南共产党、国家、人民和阮富仲总书记家眷致以深切的哀悼。他强调将继续同越南一道努力，进一步推动双边关系发展。



26日，非洲人国民大会副秘书长莫库亚尼（Nomvula Mokonyane）已来到越南大使馆吊唁并在吊唁簿上留言。她表示，该党在国家统一和建设中已从阮富仲和其他领导人学习借鉴许多东西。



中国、日本、津巴布韦、缅甸、阿尔及利亚、斯里兰卡、科特迪瓦和挪威等过驻南非大使馆已前来大使馆吊唁阮富仲总书记。

*24日至26日，越南驻美国大使馆已隆重举行越共中央总书记阮富仲吊唁仪式并设吊唁簿。每天，数千人次前来大使馆吊唁阮富仲总书记。

除了政府机关代表、外交使节、各协会、美国各大公司和集团的代表外，许热爱越南的美国人、旅美越侨等也前来吊唁阮富仲总书记。（完）