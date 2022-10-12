越南驻哈萨克斯坦大使范泰如梅：越南将为CICA论坛的共同事务作出积极、主动和负责的贡献

值此越南国家副主席武氏映春自10月12日至14日出席在哈萨克斯坦召开的亚洲相互协作与信任措施会议（以下简称亚信, CICA）第六次峰会之际，越南驻哈萨克斯坦大使范泰如梅就该活动的重要性、越南的贡献和越哈双边关系等问题接受了媒体记者的采访。

范泰如梅大使表示，亚信会议是旨在保障亚洲和平、安全和稳定而加强合作的国际论坛。截至目前，亚信会议共有成员国27个、观察员14个。目前，哈萨克斯坦担任CICA轮值主席。

本次亚信会议恰逢CICA成立30周年以及亚洲乃至世界正面临许多安全和发展挑战，需要各成员国配合解决的背景下举行。会议聚集近20名国家元首、副元首、高级官员和CICA观察员参加。

范泰如梅大使表示，越南国家副主席武氏映春将在会议上发表重要讲话，再次重申越南党和国家的重大主张、政策，彰显越南对CICA共同事务的主动、负责和积极的贡献，介绍越南社会经济发展成就、防疫成果以及越南在地区和国际事务中的威望、地位和贡献。

此外，越南国家副主席还同各国代表团团长和CICA执行主任举行会晤，旨在进一步促进在多边论坛框架下越南与各国和各伙伴的双边合作关系。

在访问哈萨克斯坦期间，武氏映春将会见哈萨克斯坦高级领导人；会见哈萨克斯坦-越南友好小组；出席越南与哈萨克斯坦建交30周年纪念活动暨两国直达航线开通仪式等活动。9月26日，越捷航空公司获得哈萨克斯坦阿拉木图-越南芽庄直达航线许可。该事件是两国纪念建交30周年的亮点。

范泰如梅表示，武氏映春副主席此次访哈将为促进越南与哈萨克斯坦合作关系作出重要贡献，满足两个民族的利益和愿望，致力于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。

范泰如梅就越哈关系发展情况和前景表示，自1992年建交之后，两国多方面合作关系不断得到巩固和发展。疫情之后，越哈合作关系蓬勃发展。哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列乌别尔季于2022年8月访问越南。9月底，越南与哈萨克斯坦政府间委员会在河内召开，明确了加强两国经贸投资合作关系的优先事项和具体措施。

尽管受新冠肺炎疫情的影响，2021年双边贸易额依然达到6.23亿美元。2022年上半年，越南与哈萨克斯坦贸易额达3.03亿美元，同比增长57%。（完）