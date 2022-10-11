越南驻印尼经济商务处努力支持在印尼越南企业 促进两国贸易平衡发展

印度尼西亚人口规模1.7亿，位居世界第4。该国文化具有东亚文化特色，被视为一个容易切入的市场。



越南驻印度尼西亚经济商务参赞范势强在接受越通社驻印度尼西亚记者的采访时表示，越南商品在印尼有了一定的立足点。越南对印尼的出口额不断增加，为加大开拓该市场奠定了基础。



但是，印度尼西亚同时是一个贸易壁垒重重的市场，该国设立了许多非关税壁垒，如配额、进口许可证、清真证书等。



在此背景下，越南工贸部、驻印尼大使馆、经济商务处已积极采取措施，协助企业进入该市场，切实保障企业的权益。



具体的是，商务处与印尼工商会（Kadin）、零售协会、进口商协会配合，举办研讨会，介绍越南的商品；呼吁印尼企业加大对越投资，促进两国间贸易平衡。



商务处还积极帮助越南企业申请清真证书。在2022年7月举行的越印尼双边合作委员会会议上，商务处建议印尼为越南企业获得清真认证创造便利，并尽快承认越南清真认证局（HCA）的资格。该提议已被载入会议纪要，为越南说服印尼相关机构批准该提议奠定了基础。



商务处还与工贸部贸易防御局配合，参加保护越南企业权利的系列听证会，与各协会和进口商协商，最大力度消除对越南商品的不利因素。

凭借上述努力，5年来越南与印尼双边贸易额快速增长，从2017年的68.1亿美元增长到2021年的115亿美元，超过了两国领导人提出的100亿美元的目标。2022年前8个月，两国货物进出口总额达93.9亿美元，同比增长25.3%，其中越南对印尼的出口额达30.8亿美元，同比增长22.8%。



今后，商务处将继续推进贸易促进工作，关注越南优势商品，与越南相关部门配合在印尼举办越南商品周。



商务处还与越南农业与农村发展部配合，建议印尼方对越南的荔枝、龙眼等部分水果开放市场，协助企业寻求合作商机等。（完）