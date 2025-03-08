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越南驻印尼大使谢文聪：将越南印尼合作潜力转化为现实
此次访问在越南印尼战略伙伴关系在政治外交、国防安全、经济、旅游、文化和民间交流等领域呈现蓬勃、全面和坚实发展势头的背景下进行。两国高层领导互访和在各多边会议框架内会晤交流频繁。两国于2013年建立战略伙伴关系。
在经贸领域，在东盟内，目前印尼是越南第三大贸易伙伴，越南是印尼第四大贸易伙伴。双边贸易额保持不断增长势头，从2019年的90亿美元，提升至2024年的167亿美元。两国领导一致同意将尽早将双边贸易额提升至180亿美元。
在此情况下，苏林总书记此次访问印尼是双方通过高层会晤和互访进一步巩固互相了解和政治互信，为提升两国在党际、政府、国会、地方和民间交流等渠道的关系打下重要的基础。
此次访问展现出越南十分重视对印尼传统友谊和战略伙伴关系的一贯对外政策，希望进一步深化两国之间的现有良好的合作关系，推动越南印尼关系走深走实，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和平、稳定与繁荣做出贡献。这同时也是纪念两国建交70周年系列活动的起头。
以将两国关系提高到新的水平，预计此次访问期间，两国领导将就推动双边关系发展的战略视野、进一步推动多领域的合作，特别是在绿色能源、高科技农业、文化交流、教育、旅游发展等领域的合作的措施等交换意见。值此之际，苏林总书记和普拉博沃·苏比延多总统将讨论并通过今后把合作潜力转化为现实的合作方向，见证具体领域合作文件的签署。
谢文聪大使表示，越南与印尼两国关系在多领域取得许多积极成果，其中贸易、投资合作是一个亮点。2024年，印尼对越投资项目123个，注册资本6.823亿美元，在对越投资的143个国家和地区中位居第29。Ciputra、Traveloka、Vietmindo Energitama、Jafpa Comfeed Vietnam、Semen Indonesia Group等许多印尼大型集团和公司已进军越南。越南FPT、Vinfast、Era Blue、Sunhouse等各大集团也正在印尼积极开展各营商投资项目。
越南与印尼都是快速发展的经济体。印尼是世界上第16大经济体，是东南亚最大市场，跻身全球十大制造业国家。近期越南也取得巨大的经济成就，尤其是扩大出口、GDP增长和抑制通货膨胀。两国拥有许多战略性的优势，拥有互补性需把握已促进合作机会、纾解困难。从而，两国企业将有更多进军彼此市场，尤其是在清真产业、数字经济、绿色经济、绿色转型、电动车生态体系发展等新合作领域的便利条件。
凭借两国关系的坚实基础、开发双方潜力中做出的不懈努力，我相信两国可实现到2028年双边贸易额达18亿美元的目标。
关于地方合作和民间交流领域，谢文聪表示，近期民间交流迈出长足进步，在推动两国人民之间的互相了解起着积极和有效桥梁纽带的作用，为推动越南印尼关系发展做出贡献。值得注意的是，在越航和越捷航空开通连接河内、胡志明市与印尼雅加达、巴厘等的直达航线后，双方旅游合作强劲增长。到访越南的印尼游客增长两倍，2024年达12万人次。这是今后两国继续开发旅游潜力的激励人心的结果。
此外，加强文化和美食交流、教育合作也起着重要的作用。今后，双方将考虑推动把印尼成为更多越南大学生的首选目的地。
关于越南与印尼在东盟框架内的合作计划，谢文雄表示，越南与印尼都是东盟积极的并在东盟拥有一定的作用和地位的成员。两国重视在东盟框架内的合作，通过双方在各多边组织、框架的合作加强配合和统一，为巩固东盟的团结一致和核心作用，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展等做出贡献；继续推动高层和各级互访和接触，保持现有的合作机制，按照两国在地区的关注和有限进行政策协调配合。两国在本国对方国家担任东盟轮值主席国职务期间配合开展各自国家的议程。印尼高度评价越南在举办东盟未来论坛中的倡议。
2025年是越南加入东盟30周年。值此之际，在苏林总书记访问印尼期间，预计将开展一系列有关该重要事件的活动，展现出越南重视两国在东盟的合作的东盟内部合作的一贯政策。（完）