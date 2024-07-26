越南驻印尼、韩国和澳大利亚大使馆设阮富仲总书记吊唁簿

多国驻越南外交代表团和大使馆，以及印尼各部委、行业代表印尼多个机构前往越南驻印尼大使馆吊唁越共中央总书记阮富仲逝世，并在吊唁簿上留言。



在吊唁簿上，各代表团对阮富仲总书记的逝世深表惋惜和哀悼，高度赞赏阮富仲总书记为越南的发展以及加强越南与世界各国关系所做出的贡献。



中国驻印尼大使馆临时代办写道：“阮富仲同志永存不朽！中国党、政府和人民永远怀念您！”



印尼常驻东盟代表团团长德里·阿曼（Derry Aman）在吊唁簿上强调：阮富仲总书记是一位为国家发展事业作出巨大贡献的领导人，他为加强与世界各国合作关系提出了多项外交政策。



老挝驻印尼大使馆Khamfeuang Phanthaxay写道：“阮富仲总书记的逝世是巨大的损失。他为越老两党、两国政府和两国人民之间的关系作出了巨大贡献。我们向越南政府和人民特别是阮富仲总书记家眷表示深切的哀悼。”



*7月25日，前来越南驻韩国大使馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言的有：韩国的外交部、贸易部、韩国中小企业和初创企业部以及各个社会文化组织；在韩越南人社团；文莱、科威特、欧盟 (EU)、爱尔兰、老挝、俄罗斯、新加坡、委内瑞拉等国驻韩国外交代表团和大使馆。此外，白俄罗斯、科特迪瓦、刚果、加纳、墨西哥等国驻韩国大使馆；波兰、塞尔维亚、俄罗斯驻韩国大使；韩越友好协会主席等致唁电函。

在越南驻韩国大使馆举行的悼念仪式。图自越通社

韩国新闻媒体机构和政治社会组织也前往越南驻韩国大使馆吊唁阮富仲总书记。此外，韩国多家大型集团和企业领导也前来吊唁和送来花圈。



前来吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言的还有正在韩国就读和工作的众多越南侨胞。



在越南驻韩国大使馆举行的悼念仪式持续到7月26日。



*同一天，越通社驻澳大利亚大使馆，越南驻悉尼和珀斯总领事馆同时举行了悼念仪式并设立吊唁簿，接受所在国代表团、各国驻澳大利亚外交代表团和旅居澳大利亚越南人社团前来吊唁阮富仲总书记。

澳大利亚外交贸易部副部长在吊唁簿上留言。图自越通社

在越南驻澳大利亚外交代表机构举行的悼念仪式持续到7月26日。（完）

