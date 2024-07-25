越南驻南非、阿尔及利亚、埃及等国大使馆为阮富仲总书记举行追悼仪式

越南驻南非大使馆7月24日下午举行哀悼仪式，南非共产党总书记索利·马派拉（Solly Mapaila）前往大使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。



索利·马派拉在吊唁簿上留言时强调，南非共产党永远惦记阮富仲总书记对越南社会主义建设事业所作出的贡献，并对阮富仲总书记为工人阶级争取社会主义的国际斗争所作出的贡献表示认可。



* 越通社驻阿尔及利亚记者报道，7月24日至25日，越南驻阿尔及利亚大使馆为阮富仲总书记举行哀悼仪式，并为他设立吊唁簿。



越南驻阿尔及利亚大使馆全体起立默哀一分钟,悼念阮富仲总书记。图自越通社

阿尔及利亚国民议会议长萨拉赫·古吉勒（Salah Goudjil）前来大使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世，向越南党、国家、政府和人民表示深切哀悼。



萨拉赫·古吉勒在吊唁簿上写道：“我谨代表阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特布恩、阿尔及利亚政府和人民，向越南党、国家和人民致以最深切的哀悼和诚挚的感情。我再次重申，阿尔及利亚始终同越南团结在一起，并相信越南人民一定能度过这一困难时期”。



同一天，阿尔及利亚民族解放阵线党总书记阿卜杜勒克里姆·本巴雷克（Abdelkrim Benmbarek）和阿尔及利亚民族解放阵线（FLN）负责对外关系的中央执行委员会委员穆拉德·拉穆迪（Mourad Lamoudi）前往越南大使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲。



同时，中国、日本、朝鲜、法国、荷兰、尼日利亚、马里、伊拉克、印度尼西亚、马来西亚等国驻阿尔及利亚大使也前往越南大使馆，沉痛悼念越共中央总书记阮富仲逝世，并在吊唁簿上留言。



埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利在吊唁簿上留言。图自越通社

* 7月24日，越南驻埃及大使馆已降半旗，举行哀悼仪式，并为越共中央总书记阮富仲设立吊唁簿。越南驻埃及代表机构全体干部、工作人员及其家属；旅居埃及越南人已向阮富仲总书记致哀。



各国和国际组织驻埃及外交使团以及埃及总统府和阿拉伯国家联盟等代表纷纷前往越南大使馆，吊唁阮富仲总书记，并在吊唁簿上留言。（完）