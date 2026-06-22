越南驻南苏丹野战医院开展儿童健康保护行动

这也是越南7号二级野战医院响应“国际非洲儿童日”（6月16日）的务实举措。2026年国际非洲儿童日的主题为“确保非洲所有儿童都享有安全饮用水、环境卫生和个人卫生”。此次活动得到了巴基斯坦工兵和蒙古国维和步兵营的携手同行与积极配合。



500多份包含笔记本、圆珠笔等文具在内的学习用品被亲手交到南苏丹本提乌（Bentiu）阳光小学的师生手中。医院还向学校捐赠了六箱速干手部消毒液，以增强校园卫生条件，助力降低校园环境下的疾病传播风险。



在活动过程中，越南7号二级野战医院及友军单位的医护人员，现场演示并指导学生们如何正确洗手、保持个人与环境卫生，同时普及了霍乱、埃博拉以及其他传染病的早期识别知识。

在当地医疗资源极为有限的背景下，这些看似简单的防疫常识宣教却具有特殊意义，因为“预防为主”始终是保护公众健康最有效的手段。



阳光小学副校长加布里埃尔·加卢阿克（Gabriel Galuak）激动地表示：“以前，学校几乎没有任何急救用品。能收到这份医疗物资援助，我们由衷地感到高兴，这对我们的学生来说意义重大。”



在开展健康宣教活动的同时，野战医院团支部还参与修缮了学校部分设施，并精心制作了40张涵盖个人卫生、卫生健康和疫情防控的宣教海报赠予学校，以供师生在教学和学习过程中长期使用。（完）