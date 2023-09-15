越南驻南宁总领事杜南忠：政府总理范明政访华具有切实意义

谈及范明政总理赴南宁出席2023年东盟-中国博览会（CAEXPO）和东盟-中国商务与投资峰会（CABIS）开幕式之行的目的和意义时，杜南忠指出，范明政总理此行具有许多切实的意义。



其一，今年是东盟—中国博览会和商务投资峰会举办的第20年，证明这是为东盟与中国之间双方企业和人民带来了实实在在利益的有效合作模式。越南政府总理的出席体现出越南对该合作模式的高度重视。



第二，两国关系保持良好的发展势头 ；2023年也是越中建立全面战略合作伙伴关系的15周年。继越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问（2022年10月底）及政府总理范明政对中国进行正式访问并出席在天津举行的世界经济论坛第十四届新领军者年会（2023年6月）之后，范明政总理出席本届博览会开幕式也是为了落实两党两国有关加强交往和接触，从而增进政治互信，开展务实有效合作的高层共识。



第三，第20届东盟—中国博览会是在东盟与中国努力升级合作关系的背景下举行的。政府总理范明政出席本届博览会体现出越南在维护和加强区域合作方面的主动性和积极性。



第四，此行还体现了对越南与广西乃至两国地方间合作的重视。两国高层领导人就鼓励两国各地特别是边境省（区）开展友好交往和互利合作达成了共识。



2022年，越中双边贸易额达1755.6亿美元（增长5.47%），其中越南对中国出口额达577亿美元（增长3.18%），越南从中国进口额达1178.6亿美元（增长6.63%） ），越方贸易逆差601.7亿美元（增长10.18%）。据中方的数据，2022年越中双边贸易额达2349亿美元，较2021年增长2.1%。其中，越南对中国出口879亿美元，下降4.7%，从自中国进口1469亿美元，增长6.8%。越南对中国的贸易逆差为590亿美元。越南继续是中国在东盟的第一大贸易伙伴和中国第四大贸易伙伴（仅次于美国、日本和韩国）。



2023年前7月，越南对中国进出口总额达891亿美元，较2022年同期下降了12.6%。其中，越南对中国出口额达308亿美元，较2022年同期下降了2.4%； 越南对中国的出口占越南出口总额的15.8%。越南从中国进口额达583亿美元，同比下降18.9%；越南从中国的进口占越南进口总额的32.7%。越南对中国贸易逆差274亿美元，较2022年同期下降了34.2%。



在投资方面，2023年上半年，中国对越南的投资额达近13亿美元，投资项目233个，成为越南第三大外国直接投资来源国（仅次于新加坡和日本）。截至2023年6月20日，中国在对越南直接投资的143个国家和地区中排名第六位，投资项目3791个，注册资本总额超过250亿美元。



在旅游方面，赴越南旅游的中国游客连续多年领先（2019年超过580万人次，占越南国际游客总数的三分之一）。2023年8月，越南接待中国游客超过21.2万人次，环比增长117%。累计2023年前8个月越南接待中国游客达近95万人次。



对于广西来说，2022年，广西与越南进出口额达1990亿元人民币。据南宁海关统计，2023年前7个月，广西与越南进出口额达1383亿元人民币，同比增长78.7%。其中，广西对越南出口1006.8亿元人民币，同比增长68.3%，同时从越南进口376.1亿元人民币，同比增长114.1%。



谈到越南企业参与2023年东博会的前景和机遇，杜南忠表示，东博会将支持越南企业抓住许多投资与贸易机会，促进越中及中国与东盟和区域外伙伴之间的经贸合作。平均每届东博会期间，越南企业有机会与来自中国和东盟的约5万名企业家会面交流，洽谈合作商机。据统计，越南企业在东博会达成的合同价值不断上涨，近年来平均达到5000万美元。



今年越南企业在东博会的展区占地面积为3500平方米，展示出各种越南优质商品和服务，满足中国和东盟伙伴的需求。



杜南忠总领事表示，越南一直是东博会的积极参与者和贡献者，对于越南来说，东博会是一项重要贸易、投资和旅游宣传活动，有助于加强越南与地区国家之间的互动，充分挖掘东盟-中国自由贸易区的优势，同时促进对中国和东盟出口商品和服务。杜南忠总领事强调，越南连续多年是东博会参与企业数量和展位最多的国家。



杜南忠总领事表示，两国政府的关心支持、双方企业的积极参与，以及东博会的有效推动是越中贸易合作关系不断向前发展的主要原因之一。（完）