越南驻华大使范星梅：越南国家主席武文赏访华具有重要意义

应中国共产党中央总书记、国家主席习近平的邀请，越南国家主席武文赏将率越南高级代表团出席于 2023 年 10 月 17 日至 20 日在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。值此之际，越南驻华大使范星梅就国家主席武文赏此访的意义接受了越南驻华新闻机构记者的采访。

评价国家主席武文赏此访的目的和意义时，范星梅大使表示，这是武文赏同志担任越南国家主席以来的首次访华，也是越南高级领导人第三次出席中国举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。这是近年来越中两党两国高层领导人定期交流与接触的延续。

在2023年是纪念越中全面战略合作伙伴关系15周年和“一带一路”倡议形成和发展10周年的背景下，越南国家主席武文赏此次访华具有十分重要的意义。这体现了越南党和国家高度重视和优先发展同中国的关系，同时表明越南欢迎和重视包括“一带一路”在内的致力于地区和世界和平、稳定与繁荣目标的各项互联互通倡议。

这是越中两国高层领导人继续深入探讨高层共识的契机，从而推动越中全面战略合作伙伴关系在更高政治互信、更深务实合作、更稳社会基础的基础上持续稳定、健康、深化发展。

在国际局势复杂多变、世界经济形势深刻发展的情况下，越南国家主席武文赏一行出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛是贯彻落实越南独立、自主、和平、友好、合作与发展，多边化、多样化，积极主动全面、深度、灵活和有效融入国际的对外路线，传递出越南是各国可信赖的朋友和伙伴，国际社会积极和负责任一员的信息，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献的切实活动。

越南国家主席武文赏出席本届高峰论坛并发表重要讲话，将在促进和平、合作、经济和地区互联互通中发出越南的声音，助力深化与世界各国的关系，助推地区和全球经济增长，有效落实联合国到2030年可持续发展目标。与此同时，此次活动还是推介越南经济社会发展成就、分享越南各项发展目标、观点和方向，有效利用国际资源服务于各项经济社会发展目标，尤其是绿色转型、数字化转型、包容性增长等的良好机会，有助于提高越南在国际舞台上的地位和作用。（完）