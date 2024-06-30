越南驻克罗地亚大使阮氏碧草：期待以此为契机深化越克双边关系

2024年是越南与克罗地亚建交30周年（1994年7月1日~2024年7月1日）的一年。值此之际，越南驻匈牙利兼驻克罗地亚大使阮氏碧草就越克关系相关问题接受了越通社驻南欧记者的采访。

关于两国关系，阮氏碧草大使表示，越南一贯重视巩固和发展与克罗地亚等巴尔干地区传统友好国家的传统友好和多方面合作关系。三十年来，越南与克罗地亚在政治、外交、经济、贸易等领域的合作关系不断向前发展，合作潜力依然较大。



在政治外交方面，双方保持各级代表团互访。两国高级领导人在多边机制和场合上保持经常接触，在共同关心的地区和国际问题上积极协调。在联合国等多边框架上相互支持，共同推动东盟—欧盟战略伙伴关系发展。两国还签署了多项重要合作协议，为两国加强经贸等领域合作奠定法律基础。

对于两国合作潜力，阮氏碧草大使表示，两国合作潜力仍然很大，双方可通过双边和多边渠道促进各自优势互补，发挥竞争优势。两国在旅游、海洋经济、物流、人文交流等领域合作潜力巨大。越南愿充当克罗地亚商品进入越南及东盟市场的门户。两国将在多边机制上加强东盟-欧盟、亚欧会议合作，以及促进在维和、应对气候变化、人道主义援助等领域的合作关系。

关于庆祝两国建交30周年的活动，阮氏碧草大使表示，按计划，7月7日，大使馆将率越南企业和协会代表团70多人前往克罗地亚，与当地政府和有关部门配合，在克罗地亚举行“越南文化节”活动。预计本次活动将吸引数千名当地民众、驻克罗地亚外交使团参加，期待将为宣传推广越南风土人情做出贡献。



关于2024年及今后几年越克合作重点，阮氏碧草大使指出，基于两国良好的合作关系，今后越南与克罗地亚将重点推动高层代表团互访，建立新的合作机制，扩大议会合作。此外，两国将进一步扩大在食品加工、物流、清洁能源转换、高科技、数字经济、制药等潜在领域的合作关系。



阮氏碧草大使表示，越南拟任命驻萨格勒布名誉领事以促进双边关系发展，特别是在经贸领域和支持在克罗地亚的越南公民。（完）