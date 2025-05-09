越南驻俄罗斯大使：苏林总书记俄罗斯之行对越俄全面战略伙伴关系具有象征意义

对于苏林俄罗斯之行的意义，邓明魁大使表示，应俄罗斯总统普京的邀请，苏林总书记于5月8日至11日对俄罗斯进行正式访问并出席俄罗斯卫国战争胜利80周年纪念活动。此访正值两国庆祝建交75周年、胡志明主席首次正式访问苏联70周年，越南庆祝南方解放、国家统一50周年和俄罗斯联邦人民庆祝卫国战争胜利80周年之际。可以说，这次访问在一个历史性的时刻进行，具有极强的象征意义。



邓明魁大使强调，此次访问最重要的意义就是传承历史、肯定现在、面相未来。回顾历史，虽然越南与俄罗斯（前苏联）建交仅有75年，但100多年前，胡志明主席已来到俄罗斯，并在该国找到了救国之路。



两国拥有许多共同的价值观。基于俄国十月革命的成果，在胡志明主席和党的领导下，越南人民进行了八月革命，赢得了独立。



历史将两国联系在一起。抗法抗美战争期间，数万苏联军事顾问来越援助，其中许多人献出了自己宝贵的生命。战争结束后，数以万计的苏联专家和顾问又来到越南，帮助越南恢复重建工作。



苏联解体后，两国关系曾一度陷入停滞。但近20年来，两国关系逐渐恢复并实现强劲发展。 近年来特别是自2024年至今，两国关系在各个领域强劲发展，高层互访频繁。

邓明魁大使表示相信苏林总书记此次访俄期间，两国高层领导人将为两国未来发展阶段，5年、10年，甚至更长远的发展阶段，指明方向。



邓明魁大使指出，目前全党全民正全力以赴为越共十四大顺利召开做出准备，努力实现两个百年目标。为实现这些目标，需要全党全民的共同努力，同时也需要包括俄罗斯——越南最信赖的伙伴之一以及世界兄弟国家的帮助。



对于新的合作领域，除了国防安全、石油与天然气等主要合作领域外，两国将开拓新的合作领域。



首先是科技领域。越南确实需要利用俄罗斯的经验、技术和资金来发展国家。核能也是两国的一个优先合作方向。此外，双方可能更感兴趣的领域就是教育培训。苏联已经为越南培养了数万名学生。这是帮助越南发展的一支重要力量。（完） 越通社