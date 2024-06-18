越南驻俄罗斯大使邓明魁就越俄两国关系接受越通社记者采访

应越共中央总书记阮富仲的邀请，俄罗斯总统普京将于2024年6月19日和20日对越南社会主义共和国进行国事访问。在访问进行前夕，越通社驻俄罗斯记者已就越俄两国关系和推动双边关系的措施对越南驻俄罗斯大使邓明魁进行采访。

关于20年来，自越南与俄罗斯建立战略伙伴关系以来，双边关系继承了此前越南与前苏联的特殊友好关系。在上世纪90年代初被中断一段时间后，在两国领导和人民的决心和努力下，越南与俄罗斯关系已迈出强劲发展步伐，继承了两个民族良好关系的传统。2001年，两国已建立了战略伙伴关系和2021年建立全面战略伙伴关系。回顾20年来，两国可对所取得的成就、两国关系向纵深方向全面发展。

政治关系互信达到高水平，通过各级代表团互访，特别是高层互访频繁等多样的政治合作机制，帮助两国领导沟通，及时指导发展双边关系。双方已建立和有效实施许多政府间、战略对话、年度政治磋商等的机制，有助于增进互相了解和互相信任，为推动两国多方面的合作打下基础。越南与俄罗斯始终在联合国、东盟、亚太经合组织和东盟地区论坛等地区和国际组织保持紧密配合和互相给予支持。

经贸合作积极发展，最快时，双边关系年均增长10-15%，该结果取决于所签署的欧亚经济联盟与越南自由贸易协定。尽管遭受世界不稳定局势的影响，2023年双边贸易额仍达36亿多美元。投资方面，俄罗斯在越南投资项目近200个，投资资金近10亿美元。越南对俄罗斯的投资猛增，从2000年的1亿美元提升至2023年的30亿美元。两国经济合作的重要亮点是能源和石油领域的强劲发展。双方已在寻找、勘探石油中保持有效合作。

双方在科技、文化、教育、旅游和地方等领域的合作日益扩大，其中两国已大力推进科技和教育培训并提升为战略水平。俄罗斯成为对越南学生具有吸引力的目的地。数千名科学干部、工程师和技术工人在俄罗斯接受培训并为越南经济做出积极贡献，成为两国人民之间的重要桥梁。各项文化交流活动定期举行，有助于增进两个民族之间的互相了解，为推动其他领域的合作创造便利条件。俄罗斯一直保持越南第一大旅游客源市场地位。基于互信伙伴、符合国际法的基础的两国传统领域的合作不断发展，为维持亚太地区和平、稳定、可持续发展做出贡献。

关于普京总统此次访问越南对实现关于到2030年两国之间全面战略伙伴愿景的联合声明的意义，邓明魁表示，此次访问，特别在两国正努力实现上述文件的背景下具有重要意义。此次访问不仅是重要外交事件，而且还体现出俄罗斯对与越南在多领域的合作关系的重视和承诺，其有助于巩固友好关系、互相信任，为未来两国关系的全面发展打下坚实基础。

普京总统的此次访越还是两国讨论并提出具体措施来推动包括各大合作项目，特别是在能源、工业和农业等领域的双边经贸合作的具体措施。与此同时，此访还是加强其他领域合作的机会。

此次访问期间，两国领导还将讨论到2030年全面战略合作关系的各大方向。此外，提出长期目标和具体行动计划，确保未来双边关系的可持续发展和效果。这同时还是肯定两国在国际和地区问题中合作的承诺。在各多边框架和国际组织的紧密配合将为地区和世界的和平、稳定与发展做出贡献。此外，普京总统的此次访问将为民间外交和文化交流注入动力。此外，普京此次访问将为各项文化交流和民间交流创造新动力。各项文化、教育和旅游合作计划将得到大力推进，为增进两国人民之间的互相了解和密切关系做出贡献。邓明魁表示相信，普京总统此次访问将是大力推动越南与俄罗斯特殊关系强劲和可持续发展，推动双边关系稳步走向美好未来和新时期全面战略伙伴的重要里程碑。

谈及促进和促进教育培训、科技、加强经贸关系等领域合作的措施，邓明魁大使表示，近年来越俄两国在上述领域的合作取得长足进展。双方的合作十分有效，并具多样化和实质性，是两国全面战略伙伴关系的重要基础。

在经贸合作方面，近期越南与俄罗斯在运输、物流等方面遇到不少困难和障碍。2024年前几个月的贸易额增长良好，但两国经贸合作规模仍处于较低水平，今后双方需要采取推动经贸合作的措施。

首先，越南和俄罗斯需要最大限度地利用《越南与亚欧经济联盟（EAEU）自由贸易协定》的优惠，从而满足两国进出口需求并参与其中更深入地融入区域供应链。两国企业要更好利用优势和机遇，加大对对方市场的投资和生产。对于越南企业来说，需要在俄罗斯的农产品加工、食品、水产品、服装、木制品等领域研究并大胆投资。

其二，双方需要尽快找到化解当前的困难和挑战的适当解决方案，确保贸易顺利，同时确保企业利益。

其三，俄罗斯应优先为赴越了解市场的企业、贸易促进代表团和团体游客提供期限至少为30天的免签政策。

在科技合作方面，为今后与俄罗斯开展科技合作，双方应注重在生命科学、能源技术、空间技术、环境资源合理利用，基础研究、金融科技、人工智能、生物医学等俄罗斯具有优势、越南具有需求等领域实施联合研究合作计划和项目。 对于教育培训领域的合作，为进一步发挥该领域合作质效，两国正在抓紧完善相关法律法规，早日签署新的教育合作协议，以取代2005年签署的协议；签署关于普希金中心的成立和运营的协定；将赴俄越南公民培训协议的期限延长至2030年等。

对于适用协定对俄罗斯联邦进行人力资源培训问题，越南应优先派遣就读工程、应用科学和金融技术等学科的大学生；同有关部门配合增加医疗领域和文化艺术领域的奖学金名额。俄罗斯联邦政府每年向越南公民提供赴俄罗斯留学的1000份奖学金。

邓明魁大使希望，在两国良好关系的基础上，俄罗斯总统普京对越南进行的国事访问将为两国更加密切、更加有效的合作注入新的动力，共同奔向更加美好的未来。（完）