越南驻俄大使邓明魁：2025年越俄关系迎来新的发展阶段

邓明魁指出，此次访问是米舒斯京首次访问越南，旨在加强越俄全面战略伙伴关系，并为2025年两国关系中的重要活动做准备，其重要性体现在以下几个方面：

第一， 此次访问表明两国高度重视越俄传统友谊，彰显进一步巩固和加强全面战略伙伴关系的决心。俄罗斯明确表示，越南是其可信赖的伙伴，是该国“向东”政策中的重要优先对象，并愿与越南加强全面合作。

第二， 此次访问恰逢两国即将迎来建交75周年（1950年1月30日~2025年1月30日）的系列高级别活动，是两国关系史上的一件大事。这75年是一段充满挑战的漫长历程，同时也取得了许多值得骄傲的成就。

第三， 俄罗斯总理即将到访是2025年两国关系中的一项重大事件，旨在推动落实双方在2024年6月普京总统对越南的国事访问以及2024年8月越共中央总书记、国家主席苏林与普京总统通话中达成的一系列深化全面战略伙伴关系的重大方向。

邓明魁强调，此次访问展现了双方在维持和深化全面战略伙伴关系方面的强烈承诺，使两国关系更加深入、实质和高效。这也是两国领导人会面、讨论并就未来重要事项及战略方向，进一步明确经济、贸易、能源、科技、教育、文化以及国防安全等重点合作领域等达成共识的机会。

在评价近年来两国高层互访交流活动质效时，邓明魁指出，2024年两国高层互访频率显著提高，包括俄总统普京于6月对越南的国事访问、越南政府总理范明政10月赴俄出席金砖国家扩大会议、越南国会主席陈青敏9月正式访俄，以及两国领导人之间的多次通话与互动。这些直接会晤和交流发挥了引领和指导双边关系的重要作用。

邓明魁强调，米舒斯京此次访越传递出两国高层领导持续推动双边关系积极发展的信息，彰显深化全面战略伙伴关系的决心，推动双边合作迈向新高度，为两国发展事业作出积极贡献，造福两国人民，并为地区乃至世界的和平、稳定与繁荣注入动力。

邓明魁认为，越俄关系完全具备强劲而深远发展的潜力和空间，其中议会间合作委员会、政府间经贸和科技合作委员会、政府间军事技术合作委员会，以及教育、科学和技术合作委员会等双边合作机制将发挥积极作用。凭借两国高层领导的政治意愿和两国人民坚定不移的决心，2025年将成为越俄全面合作关系新阶段的开端。（完）