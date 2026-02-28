越南驻以色列大使馆向越南人社群发布紧急提醒

据越通社驻特拉维夫记者报道，鉴于中东地区安全局势紧张升级，越南驻以色列大使馆于2月28日上午向正在以色列生活、学习和工作的越南人社群发布紧急通知，要求提高警惕并严格遵守当地政府的安全规定。

据越南大使馆消息，2月28日上午，以色列对伊朗的若干军事目标和战略基础设施发动了先发制人的打击。根据对局势的评估，以色列国土防线司令部决定将全国范围内的活动状态从"全面运行"调整为"仅维持基本运行"。

目前，所有教育活动暂停；禁止人群聚集活动；除基本服务外，所有机构和场所停止运营。该政策自2026年2月28日8时起生效，至2026年3月2日20时止。民众被要求靠近避难所，密切关注火箭弹警报，并在警报拉响时立即做好行动准备。

与此同时，以色列领空已对民用航班关闭，直至另行通知。所有进出以色列的商业航班均已暂停。部分驻以色列外国使馆，如美国、英国、波兰等，也已建议本国公民严格遵守当地政府指引，避免不必要出行，并在条件允许时准备撤离以色列。

鉴于上述情况，为确保在以越南人的绝对人身和财产安全，越南驻以色列大使馆建议越南人社群完全遵守当地政府关于安全保障措施的规定和指引；通过以色列越南人社群各协会、群组经常更新信息，以掌握情况并在必要时进行交流。

第二，在敏感时期尽可能限制在各城市之间出行；尽量居住在靠近避难所的区域；主动制定保障自身和家人安全的方案计划；在允许的情况下做好回国或前往第三国的准备。

第三，与大使馆保持经常性联系。如遇紧急情况或需要领事保护协助，请通过以下热线电话联系：+972 555 025 616 和 +972 508 783 373。（完）