越南驻以色列商务参赞：在地区动荡中维持贸易往来

越南驻以色列商务参赞黎泰和在回答越通社驻特拉维夫记者采访时表示，以色列、美国与伊朗之间升级的冲突正对以色列及整个中东地区的贸易投资环境造成负面影响，并给全球供应链带来更多压力。

据黎泰和介绍，冲突复杂演变并扩大，导致以色列及地区多国的安全政治局势陷入不稳。一些国家已关闭领空、宣布紧急状态；多家航空公司暂停往返以色列的航班。尽管海港仍在运营，但吞吐能力也受到明显限制。

黎泰和表示，除了伊朗与以色列间的直接交火，黎巴嫩真主党、也门胡塞武装等力量也加强针对以色列的活动。值得注意的是，胡塞武装加强了对连接亚欧的航运要道——红海入口海域过往船只的管控。经过连日交火，冲突仍未出现降温迹象。

评估眼前影响，黎泰和认为，战事对越南与以色列、越南与中东国家间的贸易往来造成了负面影响，尤其是在短期内。风险担忧心理使许多企业在投资、签约及履行合同时更加谨慎。

关于中长期影响，他警告了亚欧中转运输航线及航班可能中断或调整的风险；在伊朗封锁全球约20%油气产量的霍尔木兹海峡通道背景下，油价上涨；海运、机票及保险费用增加。这些因素可能导致生产投入成本上升，推高通胀压力，不仅波及中东地区，还会影响全球多个经济体。

面对当前形势，黎泰和建议越南企业密切关注战事发展，与船公司和合作伙伴保持经常性联系，特别是对正在运输的货物，以便及时处理突发情况。企业也应主动多元化市场，拓展合作伙伴网络和供应来源，同时加强风险防范措施和货物保险，以维护正当权益。

黎泰和表示，越南驻以色列商务处正与所在国职能部门保持密切协调，及时帮助企业排忧解难。商务处也经常更新市场信息，发出早期预警，以便企业主动应对。建议与以色列市场相关事宜存在疑问的企业直接联系商务处获取具体指导。

据黎泰和介绍，截至目前，本轮冲突中尚未记录到两国企业间进出口货物遭受具体损失的消息——这在局势仍不明朗的背景下是一个积极信号。但他也提示，短期战事仍会对贸易心理和活动产生负面影响。

反向来看，由于部分外部供应中断，以色列仍维持大量进口以满足国内生产和消费需求。以色列每年进口约1000亿美元商品，其中仅粮食、食品和消费品类就估计约250亿美元。市场规模及快速货物流转被评估为越南企业的可观空间。

黎泰和参赞强调，除主动应对现有合同外，越南企业需要与以色列的主要进口商和大客户保持紧密关系，为冲突后阶段做准备。在困难时期维护和巩固伙伴关系，将为局势逐步稳定后有效挖掘市场潜力创造有利基础。（完）