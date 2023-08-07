越南驻以色列商务参赞黎蔡和：防范国际贸易风险 利用自贸协定 促进对以出口

2023年7月底签署的《越南与以色列自由贸易协定》（VIFTA）为越南商品出口到中东这一重要市场开辟了新机遇。然而，在国际贸易存在诸多潜在风险的背景下，企业必须掌握信息，具备技能，提高业务效率，充分利用协议带来的机遇。

越南驻以色列经济商务处商务参赞黎蔡和就国际贸易风险、商业欺诈问题接受了越通社驻中东记者的采访时表示，国际贸易活动中难免会出现商业欺诈和商业纠纷案件，如果企业外贸业务水平不高，也没有对合作伙伴有足够的了解，贸易风险是难以避免的。

黎蔡和指出，越南企业在以色列与合作伙伴进行交易时必须认真研究市场信息，核查合作伙伴是否具备合法的主体资格和法律地位。商务处可帮助企业进行核查，尤其是对于新的客户。

黎蔡和表示，为促进对以色列的出口，企业需要了解以色列新颁布关于进出口活动的法律法规和标准要求，积极调查、了解市场，参加在以色列举办的交易会、展览和贸促活动，直接联系合作伙伴和客户，关注Kosher、Halal等的认证，了解以色列政治安全局势，以及时采取应对措施，保障企业的利益。

为推动VIFTA早日落地，今后，商务处将组织多项活动，如加大宣传力度，承办研讨会，向企业界介绍协定对两国经贸、投资、劳务、旅游等领域合作的作用。

与此同时，组织以色列企业代表团赴越南寻找合作伙伴，直接与越南伙伴商签署合同，充分利用协议带来的关税待遇。

目前，以色列是越南在中东地区的第五大贸易伙伴和第三大出口市场（仅次于阿联酋和土耳其）。越南与以色列贸易结构互补性较强。每年约有70种越南商品出口到以色列。

以色列企业越来越关注越南市场，认为越南是该国在亚洲稳定且重要的商品供应源，特别是手机、电子设备、农产品、海鲜、加工食品、饮料、家庭用品、消费品等商品。

根据VIFTA的谈判内容，部分越南农产品出口到以色列将在配额内享受零关税待遇；大部分时尚物品、鞋类制品在协议生效后立即享受零关税待遇，部分产品将在3至5年后享受零关税待遇。预计今后这些产品对以色列的出口额将不断增加。

此外，以色列近年来对乳制品需求不断上升，该国政府不断调整有关乳制品的进口政策。这是越南乳制品企业增加对以色列出口的良好机会。（完）