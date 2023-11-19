越南驻丹麦大使梁青毅：越丹关系取得实质成果

梁青毅大使表示，自1971年两国建立外交关系，特别是2013年两国建立全面伙伴关系以来，越丹的合作领域不断向纵深推进，并取得了实质成果。两国除了加强政治外交、经贸、环境、应对气候变化等领域的传统合作机制外，两国还推动在能源、绿色转型、可持续发展等潜力丰富的战略性领域的合作。梁青毅指出具体的合作成果时表示，双方定期保持各层级特别是高层互访和接触，既体现了对彼此作用的重视，也为具体合作内容确定了方向。第二，10年来经贸投资合作强劲发展，取得了令人鼓舞的成果，双边贸易总额翻了一番，从2013年的4.8亿美元增长至2022年的近9亿美元。值得注意的是，正在越南投资兴业的大多数丹麦大型企业正积极实施绿色转型和可持续发展，根据丹麦政府的标准履行社会责任。第三，两国在环境、农业、卫生、教育和统计等领域的战略合作项目也正在得到有效落实。 此外，科技、司法、人文、民间交流、文化等领域的合作也取得实效。第四，从多边角度看，越南和丹麦经常在联合国、亚欧合作论坛（ASEM）、东盟-欧盟等国际和地区论坛上相互支持。在当前越丹关系取得积极进展的背景下，越南国家副主席武氏映春对丹麦的正式访问具有十分重要的意义。此访继续肯定两国领导人和两国人民之间的密切、互信和相互理解，为进一步巩固和深化越丹全面战略关系作出贡献。第二，武氏映春此次访问在两国总理宣布建立越丹绿色战略伙伴关系联合声明（11月1日）不到一个月后进行的，访问期间活动计划反应越南切实落实两国领导人推动绿色转型和可持续发展合作承诺的决心。第三，武氏映春与丹麦多家领先企业的接触活动也有助于肯定越南为增强包括丹麦企业在内的外国企业的信心努力创造稳定和有利环境的承诺，进而促进越南招商引资政策从“数量”向“质量”转变，吸引丹麦企业的更多优质、绿色项目。按计划，在与丹麦高级领导人的会晤中，除了讨论共同关心的国际和地区问题外，双方将重点讨论巩固和深化越丹传统友好关系的措施，以及讨论有利于越南可持续发展事业的新合作内容。梁青毅表示，相信武氏映春的访问会取得圆满成功，助推越丹合作内涵全面升级，并为越南国家发展及越南在解决环境、绿色转型、可持续发展等全球性问题的地位和声誉做出贡献。（完）