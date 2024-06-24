越南驻中国大使：为越南经济与世界经济互动开辟机遇

应中华人民共和国国务院总理李强和世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）的邀请，越南政府总理范明政于6月24日至27日赴中国大连出席世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）并对中国进行工作访问。值此机会，越南驻中国大使范星梅就范明政此行的目的和意义接受了越通社驻北京记者的采访。



对于范明政此访的目的和意义，范星梅大使表示，今年的夏季达沃斯论坛是亚太地区最重要的活动之一，吸引超过1500名代表出席，其中包括中国国务院总理李强、越南政府总理范明政、波兰总统安杰伊·杜达和近百位国家领导人、中国和国际有关组织和企业代表。越南政府总理连续两年应邀出席会议，体现了世界经济论坛和国际工商界对越南在地区和全球经济增长中的地位、作用和贡献的重视和赞赏。



范星梅认为范明政总理此访有以下重要意义：



首先，通过与各国领导人、政策制定者和全球工商界的接触，范明政总理出席此次论坛将为越南经济与世界经济增加互动创造机会，同时也使越南有机会向世界介绍近期经济发展取得的突出成就，向全球企业展示了一个充满活力和吸引力、充满信心、积极主动融入国际社会的越南，从而促进互利合作，吸引资源服务于国家发展事业。



第二，通过这次会议，越南可以更好地把握世界经济的新趋势、新变化；与各方就国家和全球层面的发展和治理思维交换看法；为解决世界共同问题做出贡献，例如促进增长、发展新产业、应对气候变化、确保粮食安全等问题。



第三，此次论坛是越南加强与各个国家、合作伙伴和国际组织沟通和交往的机会，进而提升国家的地位与威望，肯定越南是国际社会责任担当、积极奉献的一员，切实贯彻落实越共十三大确定的对外方针政策。



第四，范明政总理和越南代表团的参与将在《越南与世界经济论坛合作谅解备忘录（2023-2026）》的基础上，继续推动越南与世界经济论坛的合作伙伴关系朝着更加务实的方向发展，促进世界经济论坛成员企业在绿色转型、数字化转型、能源、科技等领域的合作。



对于今年论坛的背景、议程以及越南政府领导人对论坛的贡献，范星梅大使表示，今年大连夏季达沃斯论坛是在世界经济仍面临诸多困难、增长复苏缓慢的背景下举行的。亚太地区继续成为世界经济格局中充满活力的亮点，今年有望对全球经济增长的贡献率超过三分之二，但该区域仍面临世界经济碎片化、供应链中断、地缘政治紧张和大国竞争等因素带来的风险。



本次论坛主题为“未来增长的新前沿”，聚焦增长新动能、新产业，推动企业、创业、创新的作用，携手应对气候变化，来自各地的代表将围绕“全球新经济”、“中国和世界”、“人工智能时代的企业家精神”、“产业新前沿”、“对人进行投资”、“投资于气候、自然与能源的相互联系”等六大方向进行探讨。



范明政总理将出席全体会议开幕式并发表特别致辞，主持与大型经济集团、创新企业举行的一些讨论会和对话会，主题围绕全球发展问题的合作机遇和新解决方案以及越南经济发展战略。此外，范明政总理还将与各国领导人、国际组织和大型企业负责人举行双边会晤。相信范明政总理和越南高级代表团的参与和贡献将为会议的成功召开作出非常重要的贡献。这些贡献表现在以下几个方面：



第一，在世界经济增长放缓、面临诸多风险和挑战的背景下，越南政府总理将分享越南对世界经济短期和长期的前景、挑战、调整趋势以及对其产生影响的新模式的评价和看法。



第二，范明政总理将在会议上强调亚太地区的潜力和优势以及东盟和越南的核心作用，从而肯定该地区作为增长驱动力，加强全球贸易、投资、供应链和价值链融合、助力增长复苏和全球经济韧性强化的作用。



第三，范明政总理将提出全球、区域、国家和企业层面的解决方案，强调私营部门和公私合作在促进经济增长和复苏、利用现有机遇和潜力，促进绿色发展、数字化转型、创新以及第四次工业革命成果应用等新增长动力方面的作用。



第四，通过这次重要会议，范明政总理将分享越南经济社会发展经验和成就，传达越南的政策、方向和发展模式的信息，从而呼吁世界经济论坛、各国政府、国际组织和全球工商界加强与越南战略合作，扩大对越南重点优先引进、具有溢出效应的新兴产业的投资经营，以促进绿色增长、数字化转型、能源转型、气候变化应对、人力资源培训开发。

对于范明政此访对越中全面战略合作伙伴关系的影响，范星梅大使指出，这是范明政总理连续两年赴华出席世界经济论坛会议，体现了越南党和政府对越中全面战略合作伙伴关系的高度重视。在当前两党两国关系深入务实全面发展的背景下，范明政总理赴华出席大连夏季达沃斯论坛并对中国进行工作访问之行，将为两国领导人深入探讨继续有效落实两党两国最高领导人共识的具体举措创造机遇。



2025年对双边关系具有重要意义，两国将庆祝建交75周年（1950.1.18~2025.1.18）。长期以来，在双方共同努力下，越中关系保持稳定发展势头并取得许多积极成果。在阮富仲总书记（2022年）和习近平总书记、国家主席（2023年）两次历史性访问后，两党两国确立了双边关系新定位，携手构建具有战略意义的越中命运共同体，为两党两国不断巩固和加强睦邻友好与全面合作关系增添强劲动力。



为进一步发挥越中关系的潜力和优势，今后两国需要保持各层级、各渠道、各领域的密切协调，共同梳理和评估两党最高领导人达成的共识实施情况，共同推动和提升各领域务实合作质量，助力细化各项成果和内涵，推动两党两国关系迈上政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的新高度。



范星梅大使表示相信基于双边关系现有的优势、潜力、需求和基础，在两党两国和两国人民的决心和共同努力下，越中全面战略合作伙伴关系今后一定会强劲发展，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）