越南驻中国大使馆设吊唁簿 悼念越共中央总书记阮富仲

越通社驻北京记者报道，在庄重而感人的气氛中，以范星梅大使为首的使馆全体干部人员、越南代表机构和旅华越南人代表为阮富仲总书记默哀一分钟。



范星梅和代表们回顾了阮富仲总书记在近六十年的工作生涯中所做出的巨大贡献。阮富仲同志是越南革命的伟大智慧、才华横溢的领导人，思想家，文化家，党的理论旗帜，不断学习和践行胡志明主席的思想、道德、作风的优秀学生，一心为国为民把毕生精力全部奉献给了党和越南民族的革命事业，受到人民群众的爱戴及国际友人的尊重。



越南驻中国大使馆于7月25日和26日开设吊唁簿。中国全国人大常委会副秘书长，中共中央纪委、中共中央组织部、中共中央党校、《人民日报》、国防部、公安部等各部门、机关以及老挝、泰国、菲律宾、文莱、新加坡、美国、韩国、澳大利亚、乌拉圭、土耳其等国驻华大使和临时代办均前来吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言。



中共中央组织部副部长张光军在吊唁簿上写道，“我谨代表中共中央组织部对阮富仲总书记的逝世表示沉痛哀悼。我们愿同越方团结合作，深入推进构建具有战略意义的中越命运共同体。”



中共中央组织部副部长张光军一行吊唁阮富仲总书记。图自越通社

老挝驻华大使馆代表团在吊唁簿上留言时强调，阮富仲同志的逝世意味着老挝党、国家和人民失去了一位亲密无间的朋友。阮富仲同志是一位重要领导人，为加强和培育越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系做出了重大贡献。



美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)在吊唁簿上留言时强调，美国将铭记阮富仲总书记对治愈战争创伤以及构建地区和平、稳定与繁荣未来的承诺。

新加坡驻华大使陈海泉（Peter Tan）表示，阮富仲总书记是新加坡的亲密朋友。越南发展日益强大，越新双边关系在多个领域上不断向纵深发展。



此前，7月20日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到越南驻华大使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世并在吊唁簿上留言，对阮富仲总书记逝世表示沉痛哀悼。



*越通社驻香港记者报道，越南驻香港和澳门总领事馆于25日上午在中国香港特别行政区举行越共中央总书记阮富仲吊唁仪式并设吊唁簿。



25日，中国外交部驻香港特别行政区特派员、香港特区政府代表、东盟各国驻香港总领事馆以及其他国家驻香港外交机构已前来吊唁阮富仲总书记，对越南党、国家和人民的总书记的逝世表示沉痛哀悼。



25日当天，越南驻日本大使馆和其他代表机构举行越共中央总书记阮富仲吊唁仪式并设吊唁簿。



中国、印度、柬埔寨、老挝、俄罗斯、美国等国外交机构，日本各部门、组织，旅日越南人代表已前来向阮富仲总书记敬香并在吊唁簿上留言。 此前，24日，越南驻福冈总领事馆已设阮富仲总书记吊唁簿。福冈县知事服部清太郎(Seitaro Hattori)来到总领事馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言。



*越通社驻新德里记者报道，7月25日和26日，越南驻印度大使馆降半旗致哀，举行阮富仲总书记吊唁仪式并设吊唁簿。 印度国防部长拉吉纳特·辛格（Rajnath Singh）、中国驻印度大使徐飞洪、印度人民党主席纳达（JP Nadda）、印度共产党（CPI）总书记多赖萨米·拉贾（Doraisamy Raja）等前来吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言。（完）