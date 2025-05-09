越南驻中国大使范清平出席2025年“漫步中国 发现武汉”活动启动

2025年5月7日晚，“漫步中国·发现武汉”中外媒体联合采访活动启动仪式在武汉举行。越南驻华大使范青平和夫人以及来自尼泊尔、印度尼西亚、老挝、土耳其等国的驻华大使、驻华外交工作人员、外国媒体等一同出席启动仪式。



在2025年“漫步中国”活动启动仪式上，范清平致辞表示，该活动是国际友人深入了解武汉市的良好契机，有助于增进交流、互学互鉴，并推动各国与武汉之间的合作。



他强调，2025年是中越人文交流年，“漫步中国”等活动正是深化“民相亲”的重要催化剂；希望继续向越南人民推广武汉形象，并欢迎更多中国人到访越南。此外，他还高度评价武汉与越南各地方在科技、教育、数字经济、绿色经济及交通等领域的合作潜力。

范清平说：“习近平总书记指出，国之交在于民相亲，这充分体现了越中关系中民间友好往来的重要性。我认为，只有通过持续的人员往来，‘民相亲’才能不断深化。”

嘉宾欣赏汉剧《贵妃醉酒》。图自越通社

启动仪式上，中央广播电视总台CGTN常务副总编、亚非中心主任安晓宇介绍，武汉是一座文化底蕴深厚、生态宜居宜游，同时充满科技与创新活力的城市。从古代的“九省通衢”到如今的现代化、开放与包容的城市，武汉正不断展现其新时代风貌。



启动仪式上，由中国艺术表演人员及来自六个国家的在华留学生共同呈现的一系列富有地方特色与国际色彩的文艺节目，为活动营造热闹而温馨的气氛。



在艺术表演节目结束后，各国驻华大使、驻华外交工作人员和国际记者一起从武昌红巷码头出发，乘坐“两江晴川”游船乘坐漫步中国，夜游长江。（完）