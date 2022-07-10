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越南驻中国大使范星梅：越中关系继续保持稳定并有新进展
特别，在越南共产党第十三次全国代表大会后，越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福、政府总理范明政、国会主席王廷惠已分别与中共中央总书记、国家主席习近平，国务院总理李克强、中国全国人大常委会委员长栗战书等通电话、举行视频会晤，提出推动两党和两国关系健康稳定发展的重要方向。党、外交、国防、公安和边境各地方的合作交流日益密切。经贸合作总体稳定发展。中国继续成为越南最大贸易伙伴和第二大出口市场，越南继续成为中国在东盟的第一大贸易伙伴和中国在世界上的第六大伙伴。
据越南海关的统计数据，2021年，越中双边贸易额达1658亿美元增长24.6%；今年前5月，双边贸易额达640.6亿美元，同比增长13.3%。越南水果对中国出口有新进展。投资方面，截至今年6月，中国以对越投资额达223.1亿美元，在对越投资的139个国家和地区中排名第六。部分合作项目中的障碍逐步得到解决。河内城铁吉灵-河东城市线投入运营。新冠疫情防控合作取得许多实质性结果。中国是向越南提供新冠疫苗最多的国家，为越南疫情防控工作做出有效贡献。
稳定，双方维持各对话和谈判渠道，在包括1982年《联合国海洋法公约》的基础上努力管控分歧。在各多边场合上，越南与中国保持积极配合，旨在推动地区乃至世界和平和稳定，在各国际组织互相给予支持。
然而，因受新冠肺炎疫情的影响，越中关系正面临一些困难，双边贸易额缓慢增长，在口岸的货物通关有时不畅通，直达航线尚未恢复正常，越南留学生未能回到中国。关于这些问题，双方已通过许多渠道保持沟通，旨在寻找解决措施。
关于范平明此次访问中国的意义，范星梅表示，在地区和国际局势复杂难料，新冠肺炎疫情正对全球政治和经济产生消极影响的背景下，范平明此次访问中国具有重要意义，其充分体现在三个方面：一、展现两国在维持两党、两国之间的密切交流和接触，有助于增强政治互信中的决心； 二、有效落实两党两国高层领导达成的共识，为推动越中友好和互利合作关系走向深入和务实做出贡献；三、对自越中双边合作指导委员会第十三次会议召开以来的两国合作进行总体评价，讨论推动在各领域的双边合作的各大方向和具体措施，为今后越中关系进一步发展注入动力。
关于今后两国关系前景，范星梅表示，越中传统友好关系源远流长，获两国历届领导和人民精心缔造和培育的。在当前情况，进一步巩固和加强越中全面战略合作伙伴关系，符合两国和两国人民的长期利益，有利于维持地区和世界和平、稳定和推动合作。为了进一步发挥双边关系的潜力和优势，今后两国应保持密切配合，认真和全面落实在本次会议上取得的重要结果，从而进一步增强政治互信；一道努力纾解困难和障碍，推动和提高各领域的务实合作。范星梅表示相信，在双方的优势、潜力、需求和目前双方关系的基础上，在两党、两国和两国人民的决心和努力下，越中全面战略合作伙伴关系将被提高到新水平。（完）