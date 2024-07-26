越南驻东南亚国家大使馆和领事馆举行阮富仲总书记吊唁仪式并设立吊唁簿

老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记、国家副主席本通·吉玛尼率老挝人民革命党中央委员会代表团到越南大使馆吊唁阮富仲总书记。本通同志在吊唁簿上题词，对阮富仲同志的逝世深表哀悼；并强调，老挝党、国家和人民铭记阮富仲同志为巩固和发展老挝两党两国和两国人民的伟大友谊、特殊团结、全面合作关系所做出的巨大而宝贵贡献。



老挝总理宋赛·西潘敦率老挝政府代表团，老挝外交部长沙伦塞·贡马西率老挝外交部代表团到越南大使馆吊唁阮富仲总书记。



在7月25日上午，中国、美国、法国、英国、欧盟、澳大利亚、柬埔寨、日本、菲律宾、新加坡、卢森堡、蒙古国等各国驻老挝外交使团也组团前往越南驻老挝大使馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上题词，对阮富仲总书记的逝世表示哀悼，同时高度赞赏阮富仲总书记为越南的发展事业以及越南与各国关系所做的贡献。



*据越通社驻新加坡记者报道，7月25日上午，越南驻新加坡大使馆设立吊唁簿，并为阮富仲总书记举行吊唁活动。



新加坡人民行动党秘书长、国务资政、前总理李显龙已到越南大使馆吊唁阮富仲总书记。图自越通社

曾经与阮富仲总书记多次会面交谈的新加坡人民行动党秘书长、国务资政、前总理李显龙已到越南大使馆吊唁阮富仲总书记。他在吊唁簿上写道：“我对阮富仲总书记的逝世表示最深切的哀悼。阮富仲总书记是一位鞠躬尽瘁的领导人，为越南做出了卓越的贡献。他领导越南国内取得了巨大进步，并提升越南在国际舞台上的地位。他为越南与新加坡的友谊做出了巨大贡献。”



同日，中国、科威特、法国、俄罗斯、文莱、葡萄牙、缅甸、老挝、巴西、荷兰、哥斯达黎加等国家驻新加坡代表/代办也前来吊唁和向越南人民表示慰问。



*据越通社驻吉隆坡记者报道，7月25日上午，越南驻马来西亚大使馆隆重举办吊唁簿仪式并设立阮富仲总书记吊唁簿。越南驻马来西亚代表机构全体干部和工作人员及家属默哀一分钟，对阮富仲总书记表示深切哀悼。



马来西亚外交部副部长穆罕默德·本·阿拉明在吊唁簿上留言。图自越通社

7月25日，越南大使馆接待了包括中国、老挝、马来西亚、俄罗斯、韩国、泰国、缅甸、阿塞拜疆、巴林、尼泊尔、津巴布韦、伊朗等24个驻马代表机构在内的近30个代表团前来吊唁。



*据越通社驻泰国记者报道，7月25日，全泰越南人协会、全泰商人协会和泰国东北部各省19个越南人协会的约500名旅老越南人来到越南驻孔敬总领事馆出席阮富仲总书记吊唁仪式。



同日，越南驻孔敬总领事馆接待了老挝和中国等国家驻孔敬总领事馆代表团前来吊唁阮富仲总书记。



*7月25日，越南驻西哈努克省总领事馆设立吊唁簿并举行阮富仲总书记吊唁仪式。（完）