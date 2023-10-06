越南首都河内：打造并连接农业乡村旅游产品

河内青威县充分发挥文化价值、学术传统、手工艺村和生态优势，重点发展绿色、可持续旅游业，其中将农业和乡村旅游模式与手工艺村和生态旅游相结合。这是日前，河内旅游局同青威县协调举办的提高农业和乡村旅游产品建设和连接能力会议，为青威县所提出的解决方案。

河内市青威县是一个人杰地灵的地方，一个产生众多学者的地方，青威县共有46名学者在国子监文庙石碑上有名。青威县文物古迹共有266处，其中国家级、市级文物古迹151处。典型的是，祭祀国祖洛龙君的国家家级遗址内平陀大停，被评为国家级非物质文化遗产的平陀节等等。

青威县还拥有越南北部三角洲乡村的自然美景，加上古老村庄和独特传统工艺之美，例如：专门制作酱油和粉丝的巨陀村，专门制作斗笠的钟村，生产肉团的约礼村等。此外，青威县还拥有生态旅游资源，满足游客生态旅游与休闲、周末旅游与娱乐的需求。

青威县人民委员会副主席阮庆平表示，青威县旅游潜力巨大，但开发旅游产品的意识不高，旅游产品形态尚未清晰，产品定位不明和人力和财力资源仍然有限。

河内市旅游局副局长陈忠孝表示，在《2020年河内旅游发展规划和2030年展望》中，确定青威县位于底河旅游地带，处于河东及附近地区旅游集群，拥有发展手工艺村旅游、文化遗产旅游和河滨生态旅游的优势。

为落实好规划方案，满足未来发展需要，青威县重点建立机制和政策，鼓励和支持个人、组织和企业开发新旅游产品、绿色和可持续旅游。青威县还要加强县内各手工艺村的连接，形成文化和历史教育之旅游线路，同时打造体验生态旅游、乡村旅游等新产品，满足游客的需求。

为满足新形势下游客的需求和品味，在做好物质基础设施建设、打造有特色、有吸引力的旅游产品的同时，河内市和青威县积极展开促进活动，吸引投资资金流入已经规划好的地区。同时，研究投资建设创意旅游中心，推广青威县各手工艺村的产品，宣传推广旅游目的地形象和旅游产品。

本次提高农业和乡村旅游产品建设和连接能力会议明确了立足当地旅游发展潜力、优势，打造乡村农业旅游产品的技能和流程等内容。从而，人们掌握乡村农业旅游的概念和打造具体农业乡村旅游产品的技巧和方法，掌握农业旅游产品优势与互补的方法，打造完整、专业的农业乡村旅游产品链，对农业乡村旅游的发展有清晰的认识。（完）