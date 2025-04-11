越南首部音乐收藏集获世界文献遗产认证

作曲家黄云创作的1951至2010年间700余部音乐作品组成的音乐收藏集近日被联合国教科文组织列入《世界记忆名录》。这是越南音乐作品首次入选世界文献遗产。



越南代表团团长、外交部副部长吴黎文表示，这不仅是黄云及其家人的巨大荣誉，还标志着越南音乐在人类智慧遗产长河中的重要地位。



“这是越南音乐持久生命力的生动体现，是对一个历史时期的鲜活记忆，通过每一个音符，反映了整个民族的灵魂、特色与渴望，”吴黎文说。



在本次会议审议的121份资料中，"黄云音乐收藏集"成为获推荐的74个项目之一，并以全票通过获得认证。

越南教科文组织国家委员会秘书长黎氏红云表示，这超出预期的成功源于各部门紧密协作。



据悉，该收藏集是全球570项世界文献遗产中第4个获认证的越南遗产，也是越南首个音乐类文献遗产，为丰富民族文化与人类文明宝库作出贡献。



音乐家黄云这批横跨六十年（1951~2010）的作品深刻反映了越南社会变迁与民众精神生活。通过融合欧洲古典音乐与民族音乐元素，其不仅具有艺术价值，更为研究越南文化、社会及音乐史提供了珍贵资料。



该遗产通过多语种数字平台(https://hoangvan.org)得到良好保存与广泛传播，有效推动越南文化价值走向世界。（完）