越南首次跻身全球人工智能认知与应用准备度前十



据报告，越南得分为59.2分（满分100），表现优于多个发达国家。其中，对AI的信任度排名全球第三（65.6分），接受度排名第五（71.6分），其他指标，如关注度、使用舒适度以及对人工智能实用性的认知，均高于全球平均水平。



这些指标反映出越南大部分民众，尤其是城市居民，正展现出开放、乐观和主动拥抱新技术的精神。根据WIN的评估，从好奇心到乐观精神，越南正在发出清晰信号，表明这个国家已准备好在人工智能时代迎接并利用机遇。



客户正在体验FPT集团的人工智能技术。图自FPT集团

尽管态度积极，越南的AI实际使用水平仍较低，仅为37.6分，排名第17。约60%城市居民曾使用AI，但每天使用者仅占3%。用户主要为18-34岁的年轻人，尤其集中在河内与胡志明市（分别占89%和87%），而岘港、芹苴等地及55岁以上人群的使用比例明显较低，反映出代际与区域差异。



此外，年长者对新技术关注较少，这种趋势在全球普遍存在。隐私权（52%）和就业替代（48%）是越南人对AI最担忧的问题，远高于对“深度伪造”等虚假信息的担忧（36%）。



该报告同时建议越南应扩大AI覆盖范围，尤其在非大城市和老年群体中，同时加强教育与传播，建设透明、安全、可靠的AI系统，以提升社会信任和使用频率。尽管排名靠前，越南仍面临普及挑战，应以此为契机推动AI全面融入社会与经济发展。（完）