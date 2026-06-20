越南首次拥有国际海洋法法庭法官 为提升国际融入质量注入新动力

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠表示，这一结果体现了国际社会对越南积极、负责任参与国际事务的高度信任和认可，同时也反映出越南国际法学科的发展水平以及越南法律专家的专业能力和国际声誉不断提升。



黎怀忠指出，国际海洋法法庭是国际海洋法领域最重要的司法机构之一，根据1982年《联合国海洋法公约》设立。30多年来，法庭在和平解决海洋争端、推动《公约》的统一解释与适用、维护海洋法治秩序以及促进各国友好合作方面发挥了重要作用。在海洋与海洋事务日益与和平、安全和可持续发展紧密相连的背景下，国际海洋法法庭的重要性不断上升。阮氏兰英高票当选法官，充分表明国际社会高度评价越南在推动国际法治、特别是维护1982年《联合国海洋法公约》权威方面的意愿与能力。



黎怀忠认为，此次当选也是越南坚持独立自主、和平合作、外交政策多边化和多样化以及积极倡导尊重国际法政策取得成效的体现。同时，这也是国际社会对越南国际法事业特别是海洋法研究发展的认可，以及对越南候选人专业水平和个人声望的肯定。



他强调，越南首次拥有国际海洋法法庭法官，标志着越南国际法律合作与融入进程迈上新台阶。从积极融入并严格遵守国际法的国家，越南正逐步更深入参与国际法律规则和准则的制定与完善，并通过参与国际法委员会、国际海底管理局法律和技术委员会以及联合国国际贸易法委员会等机制作出积极贡献。



会议进行无记名投票选举法官。图自越通社





谈及这一历史性成果对未来国际融入的意义时，黎怀忠表示，在全球面临气候变化、能源安全、粮食安全和海洋治理等共同挑战的背景下，多边主义、国际合作和尊重国际法仍是各国维护自身合法权益并促进共同利益的重要途径。作为海洋国家，越南将继续同国际社会一道，推动全面落实1982年《联合国海洋法公约》，坚持通过和平方式解决争端，加强海洋合作，保护海洋环境，促进海洋资源可持续利用。



黎怀忠表示，越南专家首次当选国际海洋法法庭法官，是落实越共十四大外交方针和越共中央政治局第06号决议的重要成果，也将为越南从“积极参与”向“主动贡献”国际规则制定与实施进程转变提供动力，在维护国家民族利益的同时，为国际社会共同利益作出更大贡献。



他相信，阮氏兰英将以独立、客观和专业的态度履行法官职责，为国际海洋法法庭工作及国际法发展作出积极贡献。同时，这一成果也将激励更多越南专家积极参与国际法律机构和国际事务。



黎怀忠表示，越南外交部将继续与有关部门密切配合，推动越南更加深入、务实、高效地参与多边机制和国际法律机构，同时加强高素质国际化人才队伍建设，为实施越南新时代全面、现代、专业外交战略提供有力支撑。



他说，越南首次拥有国际海洋法法庭法官，不仅是越南外交事业的重要里程碑，也将成为推动越南提升国际融入质量、进一步发挥国家地位、影响力和国际贡献能力的重要动力。（完）