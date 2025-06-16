越南首次承办亚洲泰拳锦标赛

6月16日，2025年亚洲泰拳锦标赛组委会在太原省召开新闻发布会，正式向媒体通报有关赛事的各项信息。这是越南首次承办洲级泰拳锦标赛事，太原省荣幸成为本次大赛的举办地。



据组委会介绍，本届赛事将有来自25个国家和地区的近400名教练、运动员、代表团官员及裁判参与。比赛将设有28个竞技级别和8个技术表演项目。越南体育代表团将派出50名运动员参赛，其中包括6名来自太原省的运动员。



越南文化体育与旅游部体育总局泰拳项目负责人徐氏丽娜表示，这是越南泰拳界的巨大荣誉，彰显了越南泰拳在国际体育舞台上的地位。她希望越南泰拳队在本届亚洲泰拳锦标赛上继续取得良好成绩。



按计划，继在太原举行亚洲锦标赛之后，越南泰拳队还将参加于今年8月在中国成都举办的世界运动会、于9月在阿联酋举办的世界青少年锦标赛以及12月在泰国举办的第33届东南亚运动会。



太原省文化体育与旅游厅厅长阮文玉表示，作为此次赛事承办单位，太原省正按照国际标准开展筹备工作，从基础设施、安保、医疗到后勤服务等方面。



赛事期间，组委会还向4位杰出泰拳运动员授予国家主席的劳动勋章，以表彰他们在泰拳运动发展过程中的突出贡献与卓越付出。



本次赛事是太原省乃至越南在亚洲体育版图上展示自身实力的重要契机，也是推广一个友好、友善、开放、愿意融入和奋力发展的太原省形象的良好平台。



按计划，2025年亚洲泰拳锦标赛将于6月20日至26日举行。（完）