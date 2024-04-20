越南驻新加坡商务处代表表示，2024年前3月，越南首次成为新加坡最大大米供应国，越南对新加坡大米出口占比达32.03%，高于印度（6.96%）和泰国（8.28%）。印度和泰国对新加坡大米出口额分别为3363万新元和3316万新元。

据新加坡会计与企业管制局(ACRA)的统计，今年前3月，越南对新加坡大米出口保持良好增长势头，出口额达3615万新元，同比增长80.46%。其中，糯米出口额达379万新元，增长221.76%；香米出口额达1806万新元，增长291.17%，碎米出口额达57.5万亿新元

值得注意的是，除了越南优势产品的白米外，糯米和香米在新加坡市场占比较大，分别为80.08%和73.33%。这是让越南超过泰国和印度，在新加坡大米市场份额最大的国家。

据越南驻新加坡商务处，在新加坡大米市场上，泰国、印度和日本正成为越南最大的竞争对手。正占领白米市场份额的印度于2023年7月20日颁布basmati以外各种大米出口禁令后，越南各家企业已充分利用该机会来增加越南大米在新加坡市场份额和出口额。

特别，越南企业已成功拓展糯米和香米等其他大米产品的市场。此外，越南企业仍需继续提高竞争能力，确保大米产品质量。

另一方面，为了助力越南对新加坡大米出口活动，越南驻新加坡商务处已开展大米展示活动，援助把新加坡代表团赴越南参加各项大米促进活动。（完）