越南首次向中国出口冷冻榴莲

越通社驻中国记者报道，一批22.24吨越南冷冻榴莲刚通过中国东兴北仑二桥口岸进口到中国。

这是自2024年8月中越签署《关于越南冷冻榴莲输华植物检疫和食品安全要求议定书》以来，广西口岸首次从越南进口冷冻榴莲产品。

在北仑二桥口岸，这批越南冷冻榴莲经过了严格的检验。这些冷冻榴莲果肉是新鲜榴莲去壳后，使用液氮迅速冷却到零下18摄氏度，可以有效延长水果的保质期，特别适合长途运输和长期保存。

广西东兴亿信报关有限公司负责人陈吉庆透露，这批冷冻榴莲肉从越南林同省出发经公路运输至芒街-东兴口岸，办理完通关手续后将运往国内的食品加工企业。冷冻榴莲肉保存时间长，食用方便又可用于食品加工，很受消费者和食品加工企业的青睐。

冷冻榴莲肉的进口带来了越中农产品贸易新机遇，进一步丰富了口岸农产品进口种类。了解企业进口需求后，东兴海关指派专家开展全程业务帮扶指导。

此前，在对中国进行工作访问框架内，5月 29日，由杜德维部长率领的越南农业与环境部工作代表团与中国海关总署举行工作会谈，旨在协商解决越南农水产品，尤其是榴莲对华出口面临的困难。

据越南海关局统计数据显示，2025年前4月，越中农林水产品进出口额达到50.7亿美元，同比增长3.7%。其中，越南对中国的出口额达36.2亿美元，下降1.1%，进口额达14.5亿美元，增长17.6%。

目前，双方已签署28项农产品进出口协议/议定书。许多产品已正式出口到中国，其中包括西瓜、山竹、榴莲、红毛丹、龙眼、菠萝蜜等等15种农产品和燕窝、鳄鱼、养殖猴子、鱼粉、牛奶、水产品和多种畜牧产品等。（完）