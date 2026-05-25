越南首次以主宾国身份参加圣彼得堡国际图书展

越南首次以主宾国身份参加第21届圣彼得堡国际图书展，助力推广越南文化、出版业，促进越南与俄罗斯联邦之间的民间交流。

据越通社驻俄罗斯记者报道，圣彼得堡国际图书展于5月21日至24日在宫殿广场举行，汇聚260多家参展单位，举办数百场文化和学术活动。该展会被视为俄罗斯规模最大的图书展会之一。

本届书展以俄罗斯总统普京宣布的“俄罗斯民族团结年”为主题，同时纪念俄罗斯多位重要文化人物，如作家米哈伊尔·萨尔蒂科夫-谢德林诞辰200周年和作家米哈伊尔·布尔加科夫诞辰135周年。

越南教育出版社代表越南参展。越南作家协会主席阮光韶在开幕式上表示，越南受邀担任主宾国，体现了两国友好关系以及俄罗斯对越南文化的关注。阮光韶表示，越南向书展传递了文化特色鲜明的国家信息，同时介绍了正在革新、融入国际并在数字时代推动文化发展的越南形象。他强调，文化和图书将继续成为增进两国人民合作与友谊的重要桥梁。

本届书展吸引了多位俄罗斯政要和文艺界人士出席。俄罗斯总统助理、俄罗斯作家协会第一书记弗拉基米尔·梅金斯基参观越南展位，并强调阅读对年轻一代的重要性。

据组委会介绍，圣彼得堡是俄罗斯阅读率最高的城市。圣彼得堡立法会议主席亚历山大·别尔斯基表示，尽管数字环境日益发展，图书在社会生活中仍发挥着重要作用。

越南展位在书展上吸引众多参观者，展出大量介绍越南文化、历史和教育的图书。越南教育出版社总编辑范永泰表示，该社带来了传统和数字出版产品，包括电子书和人工智能技术在出版领域的应用，以适应数字化转型趋势。

除教育类图书外，越南展位还展出多部关于胡志明主席、菲德尔·卡斯特罗主席以及越南文化名人的出版物，向国际友人推广越南国家形象。

书展期间，越南教育出版社还向旅居俄罗斯的越南人社群赠送图书，助力年轻一代侨胞维护越南语和民族文化。

圣彼得堡国际图书展于2006年首次举办，2025年吸引超过50万人次参与。（完）