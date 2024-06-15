越南首次举办国际骆驼日活动

6月14日，沙特阿拉伯驻越大使馆与河内国家大学外国语大学联合举办6·22国际骆驼日活动暨庆祝2024年骆驼年活动。

该活动首次在越南举行，旨在纪念骆驼的历史、文化和经济价值，使越南人民更好地了解骆驼在阿拉伯人民生活中的作用、价值和意义，特别是沙特阿拉伯王国在保护和促进骆驼遗产以保护和传承民族特色方面所做的努力。

在活动中，沙特阿拉伯驻越大使馆临时代办哈穆德·纳伊夫·阿尔穆泰里表示，从阿拉伯文化形成至今，骆驼一直是人们喜爱的动物，与当地居民的生活紧密相连。骆驼被喻为“沙漠之舟”，有了骆驼，古代阿拉伯人才可以在沙漠中游走和定居。 《古兰经》中提到骆驼，在阿拉伯人民的心目中占有极其重要的地位。

2000年，在沙特阿拉伯米沙勒王子（Mishaalbin Abdulaziz al Saud）的赞助下，举办骆驼节的倡议得到了推荐，并设立了以阿卜杜勒阿齐兹国王命名的奖项。根据这个想法，该节日每年在沙特阿拉伯阿尔阿尔塔维耶地区附近的乌姆鲁盖巴地区举行，并举办许多其他相关活动。



该活动旨在巩固和发扬沙特阿拉伯文化以及阿拉伯和穆斯林文化中与骆驼形象相关的传统价值观，同时为骆驼产业带来经济价值和其他价值。

外语大学副校长何黎金英表示，此次活动对于讲师、学生和热爱阿拉伯文化的人们来说是一个宝贵的机会，为人们提供一个了解阿拉伯世界的骆驼形象以及骆驼在阿拉伯世界中的作用等的平台。

在活动中，各位嘉宾和学生通过椰枣角、咖啡角、沙漠骆驼风光、骆驼石膏涂色等体验了阿拉伯文化空间。（完）