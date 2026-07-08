越南首次主办2026年电子竞技国际大奖赛

据越南体育总局消息，越南首次获得2026年电子竞技国际大奖赛（EGC 2026）主办权。该赛事由东南亚电竞联合会赞助，其成绩获得奥运会标准认证。

在2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动框架内举行的2026年电子竞技国际大奖赛于7月9日至12日在河内美亭田径体育宫举行，共设4个比赛项目，包括《街头霸王6》、《魔灵召唤：天空之役》、《劲舞团》和《Au Mobile》，吸引了多个电竞强国的选手参赛。

在《街头霸王6》项目中，观众将见证越南、日本、韩国、泰国和新加坡代表选手之间的激烈对决。日本和韩国作为格斗游戏领域的两大强国参赛，将为越南选手提供宝贵的实战锻炼机会。

《魔灵召唤：天空之役》项目中，越南队将与泰国、印度尼西亚和新加坡同台竞技。这些国家均拥有东南亚庞大的《魔灵召唤》玩家社群，有望上演高水平的战术对决。

《劲舞团》项目中，EGC 2026继续彰显其作为亚洲历史最悠久的音乐游戏品牌之一的吸引力，汇聚了来自越南、韩国、日本、中国和菲律宾的代表选手。

而《Au Mobile》项目则有来自越南、中国、泰国和土耳其的队伍参赛。

在越南举办EGC总决赛，不仅让国内观众得以在家门口观看国际赛事，也彰显了越南举办区域级电竞赛事的能力。这也是越南选手积累经验、提升水平、加强与电竞强国交流的良机。（完）