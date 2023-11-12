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越南首批燕窝即将出口中国
据此，在上述9个企业当中，中国海关总局已对5个企业进行在线检查工作。至本月3日，中国海关总局已有《公函》，正式准予越南AVANEST营养股份公司自今年10月20日起，向该市场出口该公司所登记的两种产品，包括有干净燕窝和即食燕窝
《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南向中国出口燕窝产品的检验检疫和卫生条件议定书》于2022年11月9日生效，为越南燕窝产业发展，确保产品稳定产出注入重要动力，并带来高经济效益，为各地方劳动者提供就业机会。
越南农业与农村发展部兽医局与中国海关总署就出口检疫证书格式和内容达成一致；监测与证明燕窝产品确保疾病安全、食品安全和可追溯性；引导企业准备出口登记资料并在中国海关总署网站申报。
目前，在越南63个省份中， 42个省份从事金丝燕养殖。多年来燕屋数量明显增加。从2017年的8300个增至2022年的23665个。
目前，燕窝年均产量达200吨，带来非常高的经济效益，年均达2亿美元，超过了许多潜在经济产业，是世界市场特有的产品。对于出口市场来说，这是发展空间广阔的一种新兴优势产业。特别是燕窝产业发挥着极其重要的作用，为当地数十万名劳动者提供就业机会。（完）