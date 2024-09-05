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越南首个特许经营电动汽车充电站模式问世
V-GREEN特许经营充电站按照“企业与人民携手共进”的模式开展。与V-GREEN投资的充电站类似，V-GREEN特许经营充电站将为全国范围内的VinFast电动汽车和电动摩托车车主提供服务（预计到2025年将达到30万辆汽车和100万辆电动车）。V-GREEN承诺以每千瓦时750越南盾（折合人民币0.21元）的固定费率向合作伙伴提供至少10年的优惠。此外，该公司还支持整个合作过程中的所有运营管理技术、收支管理、维修和营销等方面。
参与V-GREEN的“绿色网络”时，合作伙伴只需增加投资设备和基础设施，确保充电站的正常运营。合作伙伴还可以通过为电动车车主提供等待车辆充电时的汽车护理、购物、娱乐等服务来增加收入。
V-GREEN全球充电站开发股份公司总经理阮成阳表示：“V-GREEN特许经营充电站是一种富有创造性的商业模式，有望为越南电动汽车的强劲发展趋势做出积极贡献，我相信这种模式将开辟一个潜在业务领域，不仅帮助特许经营充电站的投资者拥有稳定、颇具吸引力且不断增长的收入，而且还为他们创造直接为国家绿色转型和创造更绿色的未来的机会。”
目前，V-GREEN是越南拥有最大电动汽车和摩托车充电站网络的公司，计划在越南全国63个省市建设15万个充电站。Vingroup集团董事长范日旺持有90%股份的V-GREEN承诺在未来两年内投资10万亿越南盾（约合4.31亿美元）建设、升级和完善该系统，并推动VinFast电动汽车充电站在全国范围内的覆盖面。（完）