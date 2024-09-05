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越南首个特许经营电动汽车充电站模式问世

V-GREEN全球充电站开发股份公司刚正式成为越南实施特许经营充电站模式的先锋单位，从而开辟新的潜在业务领域，为越南的绿色转型做出贡献。 响应“坚强的越南精神——共创绿色未来”活动，V-GREEN将大力支持并大力与合作伙伴一起加速越南全国电动汽车充电站的绿色化进程。

V-GREEN特许经营充电站按照“企业与人民携手共进”的模式开展。与V-GREEN投资的充电站类似，V-GREEN特许经营充电站将为全国范围内的VinFast电动汽车和电动摩托车车主提供服务（预计到2025年将达到30万辆汽车和100万辆电动车）。V-GREEN承诺以每千瓦时750越南盾（折合人民币0.21元）的固定费率向合作伙伴提供至少10年的优惠。此外，该公司还支持整个合作过程中的所有运营管理技术、收支管理、维修和营销等方面。

参与V-GREEN的“绿色网络”时，合作伙伴只需增加投资设备和基础设施，确保充电站的正常运营。合作伙伴还可以通过为电动车车主提供等待车辆充电时的汽车护理、购物、娱乐等服务来增加收入。

V-GREEN全球充电站开发股份公司总经理阮成阳表示：“V-GREEN特许经营充电站是一种富有创造性的商业模式，有望为越南电动汽车的强劲发展趋势做出积极贡献，我相信这种模式将开辟一个潜在业务领域，不仅帮助特许经营充电站的投资者拥有稳定、颇具吸引力且不断增长的收入，而且还为他们创造直接为国家绿色转型和创造更绿色的未来的机会。”

目前，V-GREEN是越南拥有最大电动汽车和摩托车充电站网络的公司，计划在越南全国63个省市建设15万个充电站。Vingroup集团董事长范日旺持有90%股份的V-GREEN承诺在未来两年内投资10万亿越南盾（约合4.31亿美元）建设、升级和完善该系统，并推动VinFast电动汽车充电站在全国范围内的覆盖面。（完）

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