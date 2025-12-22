越南首个国家级旅游数据平台“Visit Vietnam”正式上线

12月20日，越南首个国家级旅游数据平台“Visit Vietnam”（游览越南）正式上线运行。该平台整合旅游目的地管理数据，并提供基于实时信息的在线旅游预订服务。

该平台由国家旅游局牵头，联合相关单位共同开发，旨在构建统一的数字化基础设施，实现对旅游目的地承载能力的监测、客流量的调控、运营风险的预警，并为旅游企业提供基于实时数据的决策支持。平台数据来源于管理部门、旅游行业及游客的直接反馈。

“Visit Vietnam”平台兼具“虚拟旅游助手”功能。依托国家级数据库和智能推荐算法，AI助手可根据游客的兴趣偏好、时间安排和预算，为其规划个性化行程，协助完成住宿、景点门票、旅游线路及交通工具的预订，并提供一体化的行程管理界面。游客还可实时查询各类信息，并接收天气、客流密度及目的地变化等预警通知。

此外，平台通过接入Visa等国际合作伙伴的消费与支付数据，能够提供更符合游客实际需求的服务建议；同时整合国内大型旅游企业数据，构建服务于全行业的市场预测模型。

国家旅游局副局长范文水在发布仪式上表示，这是旅游业发展理念的重要转变，为未来以数据、技术和人工智能为驱动的旅游业发展奠定了基础。国家数据中心副主任何南忠上校指出，“Visit Vietnam”平台为国家数据生态系统“奠定了第一块基石”，有助于推动各部门、地方和企业共同参与、共享成果。

平台还设立了明确的发展目标：在越南2027年主办APEC会议期间，将通过向全球旅游业提供“数据即服务”模式，展现其国际影响力。旅游企业及相关服务商可通过平台获取“准确、完整、规范、实时”的数据资源，从而更有效地把握市场动向、分析游客需求并作出科学决策，无需自行投入原始数据采集工作。

2025年，越南共接待国际游客约2150万人次，同比增长21%，已恢复并超过疫情前水平；国内游客约1.4亿人次，旅游业总收入突破1000万亿越南盾，持续成为经济增长的重要动力。展望未来，“Visit Vietnam”平台有望成为推动越南旅游业迈向高质量发展的新引擎。（完）