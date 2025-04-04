越南首两家公司获得国际碳中和认证

4月4日，TH乳业股份公司和仙山清洁水（TH集团）公司通过国际认证机构Control Union的严格核查，成功获得PAS 2060:2014标准碳中和认证。这是获得该证书的首两家越南公司。



2023年，TH公司运营的TH true MILK鲜牛奶生产厂停止运行FO燃油锅炉，并更换为使用生物质材料的锅炉，帮助减少7000多吨二氧化碳当量的排放。工厂所有高压金属卤化物灯均更换为LED灯，有助于减少约214吨二氧化碳当量的排放。此外，工厂还采取了一系列举措，既确保减排，又提高生产效率，如减少塑料材料的使用，积极使用环保、可回收的材料替代，种植新树等措施。



仙山公司清洁水生产厂也在采取减少塑料使用措施，例如减少每个水瓶中的塑料重量，平均每年减少约600吨塑料。该公司还积极推动与合作伙伴的合作，开发太阳能发电，每年减少近1000吨二氧化碳排放。同时，逐步将化石能源的使用转变为可再生能源，种植更多的树木并在2025年将燃气锅炉改成生物质锅炉。



据此，TH公司实现碳中和总量26670.14 吨，仙山清洁水公司实现碳中和总量11631.68吨。

TH公司总经理阿吉亚·曼达尔（Arghya Mandal ）表示，公司将努力实现碳中和目标。剩余的排放量由公司通过参与一些支持减排项目来补偿，如向困难家庭免费分配超过20万个节能炉灶的项目，从而减少40万吨二氧化碳排放。支持绿色能源项目尤其是风电项目和助力国内碳市场的发展。



碳中和评估和认证单位Control Union（越南）首席执行官 Wouter Melis van Ravenhorst 表示，TH集团的碳中和评估过程相对顺利，因为该集团从一开始就投资先进技术，为碳中和目标做好了早期准备，同时不断推动创新，并拥有许多减少排放的措施。（完）