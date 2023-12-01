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越南饮食——搭建越南—日本友谊的文化桥梁

历经50年的发展，越南——日本关系不断历久弥新。越日两国高级代表团互访频繁，各领域合作不断加强，其中不能不提到饮食文化。其为增进两国友谊搭建了文化桥梁。  “河粉”是每当提到越南，日本人马上想起的词语。凭借清淡可口的美味，河粉能征服最挑剔的日本食客。这是日本抖友们口口相传的地地道道河内口味河粉的一家河粉店——欢乐河粉店。在日本小有名气的欢乐河粉店设定的目标是，不仅让食客品尝到清爽可口的地道河粉，还为食客创建一个舒适、愉快的用餐环境。

抖友Inok说：“欢乐河粉是地道河内口味的越南河粉。河粉店的布置也很舒适，给食客带来一种亲近的感觉。除了河粉外，越南面包也是我很喜爱的菜肴”。

在日本吃到越南河粉又是一种别致的体验。为了满足身在他乡越南人的思乡之情，和为日本等国际游客提供品尝越南地道河粉的机会，最近最具规模的越南河粉节在日本首都东京举行。

日本游客Kenkichi Takai说：“我经常吃越南河粉，可是在河粉节所吃的河粉好像更好吃”。

日本公明党党首山口那津男说：“饮食是最容易给人留下深刻印象的。因此，促进饮食文化交流是增进越南—日本友谊的有效方式。现在河粉已成为日本人喜爱的佳肴”。

不仅是热乎乎的新鲜河粉，方便河粉和方便面也深受日本人的喜爱。现在在日本的任何超市或连锁店，都很容易见到宫廷、好好等越南著名方便面品牌的产品。2022年日本从越南进口的方便面总额达约330万美元，与2017年相比增长4.6倍。

亚洲食品便利店老板杜氏商说：“日本人很喜欢越南方便面，特别是好好品牌的方便面。日本电视台的新闻还将越南好好方便面称为“国民方便面”。
目前，旅居日本的越南人达约50万人。对日本人来说，越南文化和越南饮食越来越亲近，成为拉近两国民族友谊的无形纽带。（完）

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越南政府总理范明政公布实施JETP资源调动计划

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值此出席在阿联酋（迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP 28）之际，当地时间12月1日下午，越南政府总理范明政已公布实施越南与国际合作伙伴集团之间《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）政治宣言》的资源调动计划。
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