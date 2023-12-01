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越南饮食——搭建越南—日本友谊的文化桥梁
抖友Inok说：“欢乐河粉是地道河内口味的越南河粉。河粉店的布置也很舒适，给食客带来一种亲近的感觉。除了河粉外，越南面包也是我很喜爱的菜肴”。
在日本吃到越南河粉又是一种别致的体验。为了满足身在他乡越南人的思乡之情，和为日本等国际游客提供品尝越南地道河粉的机会，最近最具规模的越南河粉节在日本首都东京举行。
日本游客Kenkichi Takai说：“我经常吃越南河粉，可是在河粉节所吃的河粉好像更好吃”。
日本公明党党首山口那津男说：“饮食是最容易给人留下深刻印象的。因此，促进饮食文化交流是增进越南—日本友谊的有效方式。现在河粉已成为日本人喜爱的佳肴”。
不仅是热乎乎的新鲜河粉，方便河粉和方便面也深受日本人的喜爱。现在在日本的任何超市或连锁店，都很容易见到宫廷、好好等越南著名方便面品牌的产品。2022年日本从越南进口的方便面总额达约330万美元，与2017年相比增长4.6倍。
亚洲食品便利店老板杜氏商说：“日本人很喜欢越南方便面，特别是好好品牌的方便面。日本电视台的新闻还将越南好好方便面称为“国民方便面”。
目前，旅居日本的越南人达约50万人。对日本人来说，越南文化和越南饮食越来越亲近，成为拉近两国民族友谊的无形纽带。（完）